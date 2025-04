Kenapa Psikopat Suka Lagu Justin Bieber? Simak Penelitiannya

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu Justin Bieber disukai banyak orang. Namun, tahukah Anda kalau lagu yang dinyanyikan Justin Bieber tidak hanya disukai orang normal? Ternyata orang dengan gangguan mental atau psikopat pun menyukai lagu Justin Bieber.



Sebuah penelitian yang dipimpin oleh Profesor Psikologi di Universitas New Tork, Pascal Wallich, mendapatkan fakta bahwa beberapa orang yang memiliki nilai psikopati tinggi menyukai beberapa lagu tertentu. Hal itu disampaikan Pascal dalam pertemuan Society for Neurosciece di Washington pada 11 November 2017.



baca juga:

Black Honey: Kopi Termahal 2 Jutaan per Kilogram, Ada Rasa Wine

Film Musikal Efektif Ajarkan Budi Pekerti, Ini Kata Psikolog



"Ada lagu-lagu yang disukai orang dengan angka psikopati tinggi, di antaranya, 'Lose Yourself' dari Eminem' dan 'No Diggity' dari Blackstreets. Lagu 'What do You Mean' milik Justin Bieber juga populer di kalangan orang yang memiliki angka psikopati tinggi," terang Pascal.



Lebih lanjut, Pascal mengatakan bahwa lagu ternyata bisa menggambarkan kondisi jiwa seseorang.



"Di sebuah film, jika Anda ingin memperlihatkan sisi manusia maka musik tertentu seperti 'A Clockwork Orange' dari Beethoven atau 'The Silence of the Lambs' dari Mozart akan dipilih. Oleh karenanya, saya ingin mengetahui apakah genre musik tertentu berkolerasi dengan psikopati atau gangguan kepribadian," terangnya. Baca:Berpura-pura Sakit atau Malingering, Apa Itu? Kenali 4 Tandanya



"Awalnya kami berhipotesis bahwa orang-orang yang memiliki nilai tinggi dalam psikopati mungkin lebih memilih lagu tanpa lirik. Biasanya para psikopat tidak memperhatikan lirik. Namun, penelitian ini menunjukkan hal itu tidak terjadi. Lagu yang banyak didengarkan justru memiliki banyak lirik sehingga kami belum menemukan polanya," tutup Pascal.