Keren, Novel Eka Kurniawan Masuk 100 Buku Pilihan di Amerika

TEMPO.CO, Jakarta - Surat kabar Amerika Serikat, The New York Times, kembali mengeluarkan daftar seratus buku terkemuka tahun ini. Salah satu buku yang nangkring dalam daftar itu adalah novel karya penulis Indonesia, Eka Kurniawan, yang berjudul Beauty is A Wound.



Buku yang diterbitkan penerbit New Directions itu masuk daftar bersama, antara lain, God Help The Child, novel karya peraih Nobel Sastra asal Amerika Serikat, Toni Morrison.



Sebelum diterbitkan oleh New Directions tahun ini dalam bahasa Inggris, novel Eka Kurniawan terbit terlebih dulu dalam bahasa Indonesia dengan judul Cantik Itu Luka. Novel gendut ini pertama kali diterbitkan pada 2002 oleh Akademi Kebudayaan Yogyakarta dan penerbit Jendela. Dua tahun kemudian, diterbitkan ulang oleh Gramedia Pustaka Utama.



Cerita novel tersebut merupakan alegori perjalanan bangsa Indonesia, dari masa kolonial hingga masa poskolonial. Fakta dan mitos bercampur di situ. Modernitas bertemu dengan tahayul. Banyak dipuji kritikus, novel ini disebut beraliran realisme magis, seperti novel karya penulis Kolombia, Gabriel Garcia Marquez, One Hundred Years of Solitude (Seratus Tahun Kesunyian).



Eka Kurniawan kelahiran Tasikmalaya, 1975. Lulus dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, ia memutuskan hidup sebagai penulis. Novelnya yang lain, Lelaki Harimau, juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Man Tiger. Ia juga menulis cerita pendek.



