Ketahui Dampak Kesehatan Daging Tiruan dan Asli, Mana yang Lebih Sehat?

Sebelumnya, para peneliti menggunakan produk daging palsu dari Impossible Foods, Beyond Meat, OmniMeat (berbasis di Hong Kong) dan The Vegetarian Butcher (berbasis di Inggris). Penelitian tersebut didanai oleh sebuah perusahaan riset pertanian di Hong Kong yang tidak memiliki kepentingan pribadi atas hasil penelitian tersebut.

Sementara itu, dalam penelitian lain yang didanai oleh Beyond Meat dan diterbitkan pada 2020 - para peneliti menemukan beberapa manfaat yang terkait dengan daging nabati. Tiga puluh enam orang dewasa yang sehat mengonsumsi sekitar 2,5 porsi daging asli per hari selama dua bulan, dan sekitar 2,5 porsi produk nabati dari Beyond Meat per hari selama dua bulan. Pada akhir fase nabati, para peserta memiliki kolesterol yang lebih rendah dan berat badan mereka lebih ringan beberapa kilogram dibandingkan dengan akhir fase daging asli.