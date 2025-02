Ketahui Warna Personal Bantu Amanda Rawles Jadi Lebih Percaya Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Amanda Rawles mengatakan pengetahuan mengenai warna personal membuat dia lebih percaya diri mengeksplorasi pilihan warna produk kecantikan yang sesuai dengan warna kulitnya. "Setelah mengetahui personal colour jadi lebih bisa nyaman dengan warna kulit aku, dengan diri aku, jadi lebih ingin menunjukkan my authentic self, bisa boosting self confidence karena pilih warna yang sesuai kulit," katanya dalam acara Wardah Colourverse di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025.