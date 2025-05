Ketika Ani Yudhoyono Pamer Foto Ketiga Cucunya

TEMPO.CO, Jakarta -Ani Yudhoyono sangat mencintai cucu-cucunya. Dalam akun Instagramnya, mantan Ibu Negara ini selalu berbagi gambar, kabar dan cerita tentang ketiga cucunya yaitu Almira Tunggaldewi Yudhoyono yang merupakan putri Agus Harimurti Yudhoyono dengan Anissa Pohan. Lalu Airlangga Satriadhi Yudhoyono dan Pancasakti Maharajasa Yudhoyono yang merupakan buah hati Edhie Baskoro dengan Aliya Rajasa.



Pada Minggu, 14 Februari 2016, melalui akun Instagramnya @aniyudhoyono"Cucu-cucuku, semangatku" "My grandchildren, my spirit"

Photo by Ani Yudhoyono via smartphone

#grandchildren #cucu #AlmiraTunggadewiYudhoyono #AirlanggaSatriadhiYudhoyono #PancasaktiMaharajasaYudhoyono



Tampak foto cantik Almira, Airlangga dan Sakti. Para Netizen mengomentari foto yang diunggah Ani Yudhoyono.



"Senangnya ibu@aniyudhoyono punya cucu yang cantik dan ganteng," tulis akun @mahesadrata.



Lalu @nina_wahyunaanugerah menulis, "Sebuah anugerah yang sllu indah para cucu . wow keren."



Kemudian @vio_damayanti, "Tunas bangsa..calon orng2 sukses seperti peponya..., amiin, smart,elegan dan menginspirasi we love u @aniyudhoyono and family."



"Bu cucunya lucu gemesin dan cantik," tulis @gilangditya207.



HADRIANI P.