Kiat Bikin Make-up Awet tanpa Produk Waterproof

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap wanita pasti merasa kesal jika make-up yang digunakan luntur atau mudah hilang. Seperti eyeliner yang terkadang luntur hingga membuat mata kita menjadi hitam.



Belum banyak wanita yang memiliki produk make-up waterproof. Selain itu, mereka tak tahu cara membuat make-up tahan lama dengan produk yang dimiliki. Iwan Haroun, make-up artist profesional, memberikan sedikit trik untuk membuat make-up tahan lebih lama dengan produk yang tidak waterproof.



“Untuk wajah, tentunya pakai base make-up dulu yang sesuai dengan jenis kulit kita," ujarnya saat ditemui di acara peluncuran buku make-up pertamanya, Simple Guides to Create Beautiful Make-up from Everyday to Special Day, di kawasan Petogogan, Jakarta Selatan.



Base make-up mampu menyerap minyak pada wajah sehingga dapat membuatnya lebih tahan lama. Biasanya base make-up terbuat dari bahan-bahan alami, seperti aloe vera, anggur, bunga mawar, bunga melati, dan lavender.



Selain itu, supaya eyeliner tak berantakan, Iwwan Haroun memberikan triknya. "Untuk bagian mata, menggunakan eyeshadow saja sudah cukup, tapi di-mix dengan eyeliner yang cream jadi enggak akan mudah bleber untuk eyeliner," tuturnya.



