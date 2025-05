TEMPO.CO, Jakarta - Roti bisa jadi makanan utama pengganti nasi. Selain mudah dikonsumsi, roti bisa disantap dengan berbagai cara dan campuran yang lezat. Namun, sebelum mengkonsumsinya, sebaiknya Anda memperhatikan kandungan gizi roti.



Sebab, jika roti dikonsumsi sebagai makanan utama, sudah seharusnya mengandung gizi yang seimbang. Anda pun harus selektif memilih jenis roti yang akan dikonsumsi. Agar tidak salah memilih roti, simaklah beberapa saran berikut ini sebelum membeli roti.



- Pilih roti dengan bahan utama tepung yang terbuat dari gandum

Roti whole grain memenuhi kandungan serat, protein, vitamin, dan mineral dalam tubuh. Jika Anda kurang menyukai rasa roti yang terbuat dari whole grain, gantilah dengan roti yang terbuat dari whole oats, whole barley (biji-bijian jenis lain), dan biji-bijian lainnya yang memiliki rasa yang berbeda namun kandungan nutrisi yang sama.



- Tak perlu roti organik

Kandungan roti organik dengan roti yang dibuat dengan proses biasa tidak jauh berbeda, seperti dikutip dari laman Prevention.



- Hindari perasa

Hindari pewarna buatan dan pengawet pada roti. Cobalah untuk membaca label bahan roti dan segera cari bahan tersebut melalui Internet jika Anda tidak memahaminya. Hindari pula roti yang mengandung lemak trans dan sirop jagung yang tinggi fruktosa.



- Utamakan serat

Serat bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan. "Perhatikan berapa gram serat yang terdapat dalam setiap lembar roti. Sebaiknya setiap lembar roti mengandung sedikitnya 3 gram serat," ujar ahli nutrisi Keri Gans. Anda dianjurkan untuk mengkonsumsi sekitar 25 gram serat setiap hari.



