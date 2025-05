Kim Kardashian: Suami Cinta Saya tanpa Make Up

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian selama ini dikenal sebagai selebritas yang tergila-gila menggunakan teknik contouring ketika memakai make up. Teknik yang menonjolkan struktur wajah ini juga banyak digemari perempuan.



Dalam Vogue Festival, Kim Kardashian mengatakan mulai mengakhiri teknik contouring pada riasannya. “Saya pikir sekarang lebih banyak melakukan nontouring, kulit terlihat lebih nyata dengan make up yang tidak terlalu banyak di atasnya, dan suami saya mencintai saya tanpa make up,” ujarnya.



Saat bepergian, istri Kanye West itu sangat senang karena kini hanya membawa tempat make up berukuran kecil. Dia menggunakan teknik strobbing pada riasannya. Teknik ini membuat kulitnya bercahaya tanpa menggunakan bronzer.



Meski demikian, Kim masih menyukai teknik contouring, dan dia tidak akan berhenti melakukan contouring pada bagian hidungnya. “Saya tahu orang berpikir saya melakukan operasi plastik pada bagian hidung, tapi sebenarnya itu hanyalah karena make up,” katanya.



Bukti bahwa Kim benar-benar menjauhi teknik contouring adalah rencana dia untuk melahirkan anak keduanya. “Untuk anak pertama, saya melahirkan dengan memakai make up, tapi tidak untuk yang kedua,” tutur ibu dari North West ini.



VOGUE UK | NIA PRATIWI