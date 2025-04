Kisah Dibalik 4 Warna Paspor yang Ada di Dunia,

TEMPO.CO, Jakarta -Di dunia ini hanya ada empat warna paspor Setiap negara punya alasan spesifik dalam memilih salah satu dari empat warna untuk paspor mereka. Berikut ini warna dan artinya:



Merah

Merah adalah warna yang paling lazim digunakan. Warna ini biasanya dipilih negara-negara yang memiliki sejarah atau menganut sistem komunis. Warga Slovenia, Serbia, Latvia, Romania, Cina, Rusia, Polandia dan Georgia memiliki paspor warna merah. Selain itu, warna ini juga dipakai negara anggota Uni Eropa, kecuali Kroasia.



Negara-negara yang tertarik bergabung dengan Uni Eropa, termasuk Turki, Macedonia dan Albania juga mengganti warna paspor menjadi merah beberapa tahun silam.Negara lain yang memilih merah adalah Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru.



Biru

Biru adalah warna kedua yang paling banyak digunakan untuk paspor. Biru menyimbolkan “dunia baru” dan warna ini dipakai 15 negara Karibia. Negara-negara di Amerika Selatan, seperti Brasil, Argentina dan Paraguay juga menggunakan paspor biru, sampulnya menyimbolkan hubungan dengan Mercosur, organisasi negara-negara Amerika Selatan.



Inggris sempat memakai warna biru untuk paspornya, namun warna biru tua itu diganti dengan warna merah anggur pada 1988,



Hijau

Sebagian besar negara muslim menggunakan paspor warna hijau, misalnya Indonesia, Maroko, Saudi Arabia dan Pakistan. Ini karena hijau dianggap sebagai warna favorit Rasullullah Muhammad S.A.W. Warna hijau juga dianggap sebagai simbol alam dan kehidupan.



Sebagian negara Afrika Barat, termasuk Nigeria, Niger dan Segal juga punya warna paspor hijau, tapi warna itu dipilih karena mereka termasuk dalam bagian Economic Community of West African States.



Hitam

Ini adalah warna paspor yang paling jarang. Sebagian negara Afrika, seperti Botswana, Zambia, Burundi, Gabon, Angola, Chad, Kongo dan Malawi memiliki paspor hitam.



Warga negara Selandia Baru juga punya paspor hitam karena itu adalah warna nasional negara tersebut, seperti dilansir The Sun.



