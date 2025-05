Koleksi Jas Pria Terbaru Feby Haniv Terinspirasi dari Buku

TEMPO.CO, Jakarta - Acara Plaza Indonesia Men’s Fashion Week 2016 tak dilewatkan begitu saja oleh Feby Haniv. Kali ini, koleksi busana Feby hadir dengan mengusung tema “Tale of The Macabre”. Perempuan lulusan Mode Esmod Jakarta dan Melbourne School of Fashion ini memang dikenal sebagai salah satu desainer busana khusus pria, seperti jas dan kemeja, melalui F.H. Pour Homme.



Keistimewaan koleksi terbarunya kali ini terinspirasi dari buku yang berjudul Tales of The Macabre karya Edgar Allan Poe. Buku yang menjadi favorit Feby ini berisi kumpulan kisah pendek, seperti Berenice, The Black Cat, The Island of The Fay, The Tell-Tale Heart, dan Morella and Ligeia, yang memiliki unsur kegelapan, thriller, dan juga romansa.



“Khas rasa nyaman, elegan, dan berkarakter tetap saya hadirkan dalam koleksi kali ini, sehingga si pemakai bisa memiliki karakter kuat,” katanya dalam pertunjukan Plaza Indonesia Men’s Fashion Week, Kamis, 22 September 2016.



Hobi membaca yang dijejali ayahnya ini terus tertanam dalam kehidupan Feby. Semua kisah yang ada itu dikumpulkan menjadi satu koleksi peragaan sophisticated. “Saya menggunakan bahan-bahan seperti Jacquard, satin, damask, lace, dan faux leather croco," ujarnya.



Bahan tersebut dipilih dengan unsur warna pekat (bold), seperti hitam dan merah. Begitu juga aksesori yang digunakan berkolaborasi dengan House of Cuff, dengan penggabungan unsur gelap (dark) dan gothic untuk bow ties, dasi, bolo ties, lapel pin, cufflinks, dan collar bar. “Saya ingin koleksi kali ini bisa lebih fun dan berani, tapi tidak meninggalkan konsep elegan dari sebuah jas,” tuturnya.



Koleksinya berjumlah 14 jas, lima blazer, dan enam tailored shirt yang diharapkan akan membuka wawasan para pria tentang pentingnya jas dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, Feby menyisipkan satu outfit (blazer wanita) sebagai exclusive preview. “Saya ingin menonjolkan bahwa perempuan itu bisa dilihat lebih powerful dan seksi dengan jas tapi tetap feminin,” ucapnya.



BISNIS



