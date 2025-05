TEMPO.CO, Jakarta - Topshop melakukan terobosan di acara London Fashion Week 2016. Mengadopsi tren "see now, buy now", Anda kini bisa langsung membeli koleksi pakaian Spring/Summer 2017 milik Topshop tanpa harus menunggu tahun depan.



Koleksi Spring/Summer 2017 dari Topshop tersedia di pasar pada Minggu, 18 September 2016, setelah fashion show selesai diselenggarakan. Ini berarti Anda dapat langsung memakai pakaian pilihan dari Topshop hanya dalam waktu beberapa jam setelah pertama kali diperkenalkan ke publik. Koleksi terbaru Topshop bisa Anda beli di situs resmi Topshop atau pop-up store dalam London Fashion Week 2016.



Aksi Topshop yang mengadopsi tren "see now, buy now" patut diapresiasi. Pasalnya, Topshop adalah brand pertama yang benar-benar menjual koleksi pakaiannya secara langsung setelah fashion show berakhir. Sebelumnya, sejumlah brand hanya melakukan sistem pre-order bagi orang-orang yang tertarik untuk segera memiliki koleksi pakaian mereka.



Topshop tidak hanya melakukan inovasi dari sisi pembelian. Topshop juga melakukan inovasi dari sisi fashion. Untuk koleksi Spring/Summer 2017 mereka, Topshop mengajak Anda kembali ke era 1980-an.



Aneka ragam warna neon khas era 1980-an seperti pink dan kuning mendominasi koleksi oversized coat mereka. Animal print dan penggunaan bahan kulit yang identik dengan era tersebut juga muncul dalam koleksi terbaru mereka.



Pemilihan era 1980-an bukan tanpa alasan. Era ini termasuk ikonik dalam industri fashion Kota London. "Kami melihat ke masa kejayaan fashion London pada akhir tahun 1980-an di mana pasar berada di mana-mana," ujar Kate Phelan, Creative Director Topshop, seperti dilansir dari akun Instagram resmi Topshop.



Terobosan baru dari Topshop ini diharapkan bisa menginspirasi brand-brand fashion lainnya. Kira-kira ada kejutan apa lagi dari acara London Fashion Week 2016?



