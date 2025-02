Materi Negatif dalam Serial Drama Cina

Kisah cinta antara pria kaya dan perempuan miskin ini menjamur dalam berbagai versi drama Cina. Satu skenario bisa diadaptasi dalam beberapa serial dengan pemain yang berbeda. Selain cerita cinta ala Cinderella, ada tema balas dendam, reinkarnasi, juga perjuangan hidup. Namun muaranya sama: ketimpangan sosial si kaya dan si miskin.

Dracin alias drama Cina menjadi fenomena baru di dunia hiburan Indonesia. Banyak orang keranjingan menonton dan membayar mahal via layanan streaming atau over the top (OTT), seperti Dramabox, Flex TV, ReelShort, ShortMax, dan GoodShort. Banderolnya Rp77-250 ribu per pekan. Lebih mahal ketimbang Netflix yang biaya langganannya mulai Rp 65 ribu per bulan.