Kopi, Obat atau Nutrisi? Kapan Harus Berhenti Minum?

TEMPO.CO, California - Secangkir kopi saat sarapan pagi, secangkir lagi dalam perjalanan pagi, beberapa latte di kantor, dan espresso setelah makan malam - apakah ini kebiasaan sehat atau kecanduan?



Sentuhan kafein kopi untuk sementara dapat meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kinerja, dan bahkan mungkin meningkatkan konsentrasi. Demikian seperti dikutip dari laman WebMD berjudul How To Drink Coffee.



Tapi sebelum Anda menuang secangkir kopi lagi, para ahli mengatakan penting untuk mengingat bahan utama kopi. Yaitu kafein, adalah obat dan bukan nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan yang baik seperti vitamin dan mineral. Dan seperti obat apapun, ada cara yang benar dan cara yang salah untuk menggunakannya.



"Cara yang benar adalah untuk mengetahui bagaimana hal itu mempengaruhi tubuh dan penalaran Anda," kata ahli diet sekaligus ahli epidemiologi Gail Frank. "Cara yang salah adalah menggunakannya dengan cara sembarangan, Yaitu menggunakan kopi untuk alasan menahan kantuk.



Disebutkan bahwa, sebenarnya, terlalu banyak kafein juga bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, tulang rapuh, sulit tidur, dan mudah tersinggung.



"Cara yang salah lainnya, sebagai orang tua, adalah membiarkan anak kecil menggunakan kopi sebagai caranya menyelesaikan masalah. Bukan hanya membuatnya tergantung tapi jadi menggantikan makanan kaya nutrisi untuk anak-anak," kata Frank, yang juga dikenal sebagai seorang gurubesar di California State University di Long Beach.



Frank mengatakan bahwa kafein dalam kopi sangat berbahaya bagi anak-anak dan remaja yang memiliki tulang tumbuh karena kafein menghabiskan kalsium yang sangat dibutuhkan dari tulang dan dapat menghambat pertumbuhan atau membuat tulang lebih lemah.



Lima miligram kalsium hilang untuk setiap enam ons kopi yang dikonsumsi, kata Frank. Tapi kabar baiknya adalah Anda bisa mengembalikan beberapa nutrisi yang hilang itu dengan menambahkan dua sendok susu ke kopi Anda atau membuat espresso and latte.