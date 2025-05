TEMPO.CO, Jakarta - Kota Tua Jakarta bikin pangling. Kawasan yang dibangun perusahaan dagang Hindia-Belanda, VOC, pada 1619 ini jauh lebih necis dan cantik. Tengok saja area di depan Kali Besar atau De Groot River. Perubahan paling kentara ada di kondisi jalanan di kanan-kiri sungai, tempat pedagang kali lima berjualan sesuai dengan lapak yang disediakan.

Kota Tua memang sedang dibenahi. Salah satu upaya untuk mempromosikannya adalah dengan menggelar pameran Art & Toilets: Bringing Back The Glory of The Past di Galeria Fatahillah, Gedung Kantor Pos Lantai 2, Kawasan Kota Tua, Jakarta. Pameran ini berlangsung sebulan, dari 3 Februari hingga 3 Mei 2015.



Pemandangan kawasan ini kini jauh berbeda dibandingkan dengan awal tahun lalu. Ketika itu area yang dijejali gedung-gedung lawas, seperti Tjipta Niaga, Kerta Niaga, dan Toko Merah, itu terlihat kumuh dan semrawut. Pedagang menggelar lapak mereka di trotoar pinggir kali hingga menyentuh badan jalan.



Kini, memang masih ada sejumlah tenda PKL di lorong Kota Tua--yang banyak difungsikan sebagai tempat parkir sepeda motor--tapi jumlahnya hanya satu-dua. “Satu per satu kami benahi, karena memang membereskan urusan itu amat rumit,” kata arsitek Ahmad Djuhara, Kamis pekan lalu. Djuhara adalah satu dari sejumlah arsitek yang dilibatkan dalam proses revitalisasi Kota Tua.



Pembenahan Kota Tua bertujuan, di antaranya, mengejar status tujuan wisata warisan dunia versi UNICESCO, badan PBB untuk pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Peluang Kota Tua Jakarta cukup besar mengingat tiga dari delapan kota peninggalan Belanda di negara lain sudah ditetapkan menjadi warisan dunia. Ketiganya adalah Galle di Srilanka, Willemstead di Karibia, serta Paramaribo di Suriname. Dari ketiga bangunan itu, umur Kota Tua Jakarta yang paling senior.



Gedung-gedung kuno di Batavia lama itu juga mulai berdandan. Kerta Niaga dan Tjipta Niaga di Jalan Kali Besar Timur dalam proses restorasi. Walhasil, untuk sementara waktu, pengunjung tak bisa mampir ke dua gedung yang kerap digunakan sebagai area pemotretan dan syuting video klip itu. Setahun lalu, bangunan gedung Tjipta Niaga memang tampak kuyu. Separuh atapnya ambrol, sedangkan tubuh bangunannya bobrok. Nantinya, gedung yang di bangun pada awal abad XX itu difungsikan sebagai hotel dan galeri seni.



Yang sudah bisa kita nikmati perubahannya adalah Museum Fatahillah. Bekas pusat pemerintahan Hindia Belanda itu dibuka kembali untuk umum pada 4 Februari lalu, setelah rampung dipugar. Menghabiskan anggaran Rp 20 miliar, Museum Sejarah Jakarta ini kini lebih sejuk dan cantik. Ventilasinya pun tak lagi pengap.



Untuk masuk ke Museum Fatahillah, kita bakal dipungut tarif Rp 5.000, naik Rp 3.000 dibanding sebelum renovasi. Dengan ongkos itu, kita bakal dipinjami sandal warna jingga untuk bertualang berkeliling museum. Sandal berbahan busa yang lunak itu mesti dikembalikan kelar melakukan safari museum. “Lantai museum berasal dari abad 17. Kalau pengunjung pakai sepatu, lantai akan terkikis,” kata Usman, 30 tahun, petugas Museum Fatahillah.



Suguhan baru pascarenovasi adalah satu ruang yang disebut Erasmus, diambil dari Desiderius Erasmus, tokoh renaissance asal Rotterdam. Maklum, ruangan ini dibangun atas kerja sama dengan pemerintah kerajaan Belanda. Ruangan itu berisi pemandangan Kota Tua pada 2015-2020 mendatang, setelah penataan. Penataan Kota Tua melibatkan konsorsium Jakarta Old Town Revitalization Corporation (JOTRC) yang beranggotakan swasta dan pemerhati budaya.



DINI PRAMITA|ISMA SAVITRI