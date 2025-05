Kue Cubit Masuk Daftar Year in Search Google

TEMPO.CO, Jakarta - Google mengumumkan daftar tahunan Year in Search. Tahun ini, kue cubit menjadi tiga besar topik Penelusuran Terpopuler versi Google. Sebagai salah satu pengusaha kue cubit di Jakarta, Annisa Andariani mengaku sangat bangga karena makanan yang dijualnya menjadi salah satu tren terpopuler pada 2015.



"Waktu itu, rencananya Agustus 2014 kita memang pengen munculin memori SD tahun 90-an. Nah kue cubit ini jadi yang paling populer," ungkap Annisa, Rabu, 16 Desember 2015 di The Conservatory Hall, Jakarta Pusat. Ia yang saat itu membuka usahanya di Pasar Santa mengaku termasuk pedagang kue cubit pertama yang memiliki variasi rasa.



Alumni Antropologi Universitas Indonesia ini menuturkan, tidak heran jika kue cubit menjadi salah satu tren terpopuler versi Google karena memang kue ini sangat populer pada zamannya. Ditambah lagi, varian rasa yang diberikan pada kue cubit saat ini bisa membuat orang semakin penasaran.



"Saya punya varian rasa kue cubit original, green tea, red velvet, ubi ungu dan coklat," ungkap dia. Sementara itu, kue cubit green tea menjadi kue cubit yang paling diminati. Rasa-rasa inilah, yang menurutnya membuat popularitas kue cubit menjadi semakin tinggi.



Menurut Henky Prihatna, Country Industry Head, Google Indonesia, tahun ini, daftar Year in Search 2015 menunjukkan hal-hal yang bersifat personal dan keseharian yang ia sebut sebagai micro moment. "Netizen mengandalkan ponsel untuk menemukan informasi yang bisa membuat rutinitas mereka lebih mudah," ungkap dia. Contohnya, netizen bisa mendapat informasi mengenai model rambut yang tengah tren sampai mengenai resep makanan termasuk 'kue cubit' yang berhasil menduduki posisi 3 penelusuran terpopuler dan posisi pertama di kategori resep.



Ada 10 tren atau topik yang masuk dalam Kategori Penelusuran Terpopuler Google 2015. Kue Cubit berhasil menduduki posisi ketiga setelah Batu Akik dan GO-JEK. Setelah Kue Cubit, topik Penelusuran Terpopuler Google 2015 secara berurutan diantaranya Angeline, Olga Syahputra, Dubsmash, Furious 7, Tragedi Mina, Goyang Dumang dan Piala Presiden.



DINI TEJA