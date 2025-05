Ladies, Cek Alat Make-upmu dan Bersihkan

TEMPO.CO, Jakarta - Membersihkan alat make up semestinya menjadi rutinitas sebagaimana kita menggunakannya untuk memulas wajah. Kuas make up yang jarang dibersihkan bisa membuat wajah Anda mengalami iritasi dan bahkan menimbulkan jerawat. Selain kuas make-up, berikut ini perkakas rias lain yang juga harus Anda jaga kebersihannya:



1. Penjepit bulu mata

Penjepit bulu mata tidak memiliki kelembaban yang sama dengan tube maskara, tapi selalu bersentuhan dengan bulu mata Anda setiap hari. Jaga kebersihan penjepit bulu mata Anda dengan menggunakan alkohol isopropyl secara teratur, dan ganti bantalan jika terasa sudah kendor.



2. Pinset

Jika penjepit bulu mata adalah alat tunggal, pinset merupakan alat bisa dipakai untuk apa saja sehingga mudah terkontaminasi. Cara membersihkannya, rendam pinset dalam air mendidih selama lima menit.



3. Rautan

Rautan bersentuhan dengan produk yang menyentuh bibir dan mata. Sama seperti pinset, Anda bisa merendamnya bersama-sama. Kemudian gosok dengan menggunakan sikat gigi.



4. Alat pemotong kuku

Kuku yang dipotong memang sudah mati. Tapi, luka kecil dan hangnail atau kulit keras yang biasanya keluar di bagian samping kuku akan memberikan banyak kesempatan bagi kuman untuk masuk. Rendam alat pemotong kuku dalam air mendidih secara menyeluruh atau bersihkan dengan alkohol isopropyl.



5. Peralatan rambut

Hindari membersihkan alat-alat ini dengan air mengalir. Anda bisa menggunakan handuk pada bagian piringan catokan sebelum memakainya. Selain itu, usapkan alkohol isopropyl untuk membersihkannya sebulan sekali jika Anda menggunaknnya setiap hari.



6. Calrisonic

Pembersih ini diklaim mempunyai bulu antibakteri. Tapi setelah digunakan beberapa kali, bulu akan mudah rontok dan terdapat celah-celah kecil di dalamnya. Idealnya, Anda harus mengganti sikat seccara teratur atau bilas dengan menggunakan air panas setelah menggunakannya lalu segera keringkan.



7. Sisir

Anda bisa membersihkannya tanpa menggunakan produk khusus. Tarik semua sisa-sisa rambut pada celah sisir. Kemudian rendam di dalam air panas dan bersihkan setiap sudutnya dengan menggunakan sikat gigi. Bersihkan di ruangan terbuka agar cepat kering. Anda juga bisa menggunakan tea-tree oil untuk membersihkan bakteri pada sisir.



Alkohol isopropyl bukan disinfektan yang efektif, tapi cukup aman digunakan untuk peralatan rumah. Dianjurkan untuk memakainya sekitar 70 persen untuk membersihkan peralatan make up.



INSTYLE | NIA PRATIWI



