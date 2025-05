TEMPO.CO, Jakarta - Setiap orang punya hari-hari di mana mereka merasa sedang tidak bersemangat. Misalnya saat peralihan musim yang membuat Anda harus menyiasati gaya berpakaian atau bikin malas keluar rumah. Bisa juga karena suasana hati yang sedang gundah tanpa tahu sebabnya.



Supaya semangat terdongkrak dan aktivitas kembali berjalan, ada baiknya Anda memilih warna tertentu dalam berbusana. Menurut Science of People, warna benar-benar dapat mempengaruhi suasana hati.



Ketika Anda perlu berkonsentrasi dan menatap komputer di tempat kerja, pilihan warna terbaik adalah hijau. Tapi, ketika Anda membutuhkan sedikit dorongan agar merasa lebih baik, pilihlah warna oranye, merah, dan kuning.



Health.com melaporkan, warna hijau dan kuning adalah rona utama yang membawa rasa bahagia. Ingin merasa lebih optimistis? Gunakan warna sinar matahari dan nuansa musim semi. Menurut studi Vrije Universiteit di Amsterdam, Belanda, orang dewasa merasa lebih bahagia ketika mengenakan pakaian dengan dua warna ini.



Nah, saat membutuhkan sedikit energi dari pilihan busana, ambil napas dalam-dalam dan buka lemari pakaian Anda. Pilihlah warna yang hangat dan ceria. Ingat, bukan hanya you are what you eat, tapi juga you are what you wear.



1. Kuning

Anda bisa menggunakan dress berwarna kuning dengan detail pada bagian leher atau dress tanpa bahu dengan hiasan renda pada bagian tangan. Sebuah tank dress pun akan meningkatkan penampilan.



2. Oranye

Celana panjang oranye terlihat sangat nyaman. Jumpsuit oranye juga tampak membawa kebahagiaan. Jika Anda menginginkan tampilan stylish, gunakan kardigan oranye lembut dengan detail rumbai di bagian tangan.



3. Merah

Padankan gaun merah tanpa bahu Anda dengan sepatu espadrilles, gaun skater merah dengan stiletto, atau untuk tampilan santai dan terkesan seksi gunakan romper. Lengkapi dengan tatanan rambut kuncir kuda yang lebih tinggi.



4. Hijau

Sebuah shift dress, dress dengan siluet pas badan, akan membuat penampilan Anda sempurna. Gunakan saja dalam segala kesempatan.



