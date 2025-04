Le Compact Encre de Peau, Foundation Multifungsi dari YSL

TEMPO.CO, Jakarta - Coba cek isi tas makeup Anda yang isinya padat. Foundation, bedak, pinsil alis, sikat alis, maskara, lip balm, lipstik, lip cream, lip liner, dan macam-macam peralatan makeup berjejal di dalamnya.



Bagaimana jika beberapa fungsinya berada dalam satu produk saja? Tentu ukuran tas makeup Anda bisa sedikit lebih ramping dan ringkas dalam mengaplikasikan produk kecantikan. Baca: Perempuan Pakai Lipstik, Bak Love and Hate Relationship



Education Manager Yves Saint Laurent Beauty, Angelina Verona, memperkenalkan Le Compact Encre de Peau, foundation yang juga bisa berfungsi sebagai bedak. “Seperti two way cake, kamu dapat memakainya sebagai foundation atau loose powder untuk tahap akhir makeup,” ujar Angelina dalam peluncuran Le Compact Encre de Peau di Jakarta, Rabu 10 Mei 2017.





Tim makeup artist YSL Beauty memperagakan cara pemakaian Le Compact Encre de Peau. TEMPO/Nia Pratiwi



Le Compact Encre de Peau dilengkapi dengan teknologi 3D elastic gel, yang berasal dari ikatan hydrogen dalam serbuk bedak dan minyak alami. Teknologi ini memberikan sensasi bouncy dan mengubah tekstur dari krim menjadi bubuk seperti saat menyentuh kulit. Artikel lainnya: Bedakan Eau de Perfume, Eau de Toilette, dan Eau de Cologne



Le Compact Encre de Peau mengandung tamanu oil, yang memberikan kulit wajah kelembapan sehingga mencegah dehidrasi. Dengan begitu, produk ini dapat digunakan sebagai foundation atau pada tahap akhir untuk men-set makeup secara keseluruhan. Selain itu, tak perlu khawatir dengan sengatan matahari, karena dilengkapi dengan SPF 30 PA ++.



Compact foundation yang dibanderol seharga Rp 980 ribu ini memberikan tampilan akhir matte pada kulit wajah. “Meski matte, tetap bisa dipakai untuk kulit kering," ujarnya. Baca juga: Simalakama Pakai Tabir Surya, Ada Dampak Positif dan Negatifnya



Ada dua cakupan tampilan makeup yang bisa dihasilkan oleh Le Compact Encre de Peau, yakni high coverage dan low coverage. Jika ingin makeup agak tebal atau high coverage, pakailan pada tahap awal atau sebagai foundation. Aplikasikan dengan spons khusus dari YSL Beauty. Sedangkan tampilan low coverage atau hasil makeup yang ringan, aplikasikan tipis-tipis pada wajah dengan menggunakan kuas khusus bedak.



