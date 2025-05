Lebaran, Omzet Pedagang Makanan Malioboro Melonjak Rp 3 Juta

TEMPO.CO, Yogyakarta - Liburan Lebaran turut membawa berkah bagi para pedagang kaki lima di Malioboro, Yogyakarta, khususnya yang enggan berlibur di kampung halaman.



Omzet pedagang kaki lima yang memadati area timur dan barat Malioboro itu saat libur Lebaran ini mencapai enam kali lipat dibanding hari libur biasa.



"Dalam sehari ini (H+1 dan H+2 Lebaran) bisa mencapai Rp 3 juta," ujar seorang pedagang warung kaki lima Malioboro dari Paguyuban Handayani, Andi Sujiatmoko, 28 tahun, kepada Tempo, Minggu, 19 Juli 2015.



Omzet selama masa libur Lebaran ini jauh lebih besar daripada saat hari libur biasa yang hanya Rp 500 ribu.



Andi menuturkan pada masa libur Lebaran ini dari pagi sampai sore bisa menjual 120-150 porsi menu kepada wisatawan. Kondisi ramai pengunjung seperti ini diprediksi masih bisa berlangsung sampai sepekan ke depan.



Pedagang asal Kecamatan Semanu, Gunungkidul, yang berjualan 10 tahun terakhir di Malioboro itu menambahkan, para wisatawan dari luar Yogyakarta paling gemar memesan menu ayam kampung dan burung dara goreng.



"Padahal harga ayam kampung sekarang sedang mahal-mahalnya di pasar. Kami juga ikut sesuaikan harganya," ujar Andi.



Pada masa sebelum Lebaran, harga-harga daging dan ikan tak terpaut jauh dari harga normal. Namun pada saat dan sesudah Lebaran, harga itu melambung drastis.



Harga ayam potong, misalnya, melonjak dari Rp 32 ribu menjadi Rp 35 ribu per kilogram.



Sedangkan harga ayam kampung dari Rp 45 ribu melambung menjadi Rp 60 ribu per ekor. Adapun harga burung dara dari Rp 19 ribu melonjak menjadi Rp 28 ribu per ekor.



Harga ikan nila di pasar saat Lebaran naik menjadi Rp 25 ribu dari harga normal Rp 18 ribu per kilogram.



"Daun seledri yang seikat hanya Rp 2.000 naik juga jadi Rp 5.000 per ikat," ujar Andi.



Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengimbau para pedagang kaki lima yang berada di kawasan Malioboro tertib dalam hal informasi harga menu baik saat musim liburan maupun tidak.



"Para pedagang di Malioboro termasuk stakeholder pendukung utama pariwisata Yogya," ujarnya.



PRIBADI WICAKSONO