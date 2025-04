Lebih Sulit Aplikasikan Makeup No Makeup, MUA Ungkap Triknya

TEMPO.CO, Jakarta - Ada beragam jenis tampilan makeup yang dapat disesuaikan dengan aktivitas Anda. Mungkin selama ini Anda berpikir makeup natural atau yang dikenal dengan istilah makeup no makeup look yang paling diaplikasikan. Padahal justru riasan ini yang paling susah.



Hal ini dikemukakan oleh makeup artist Philipe Karunia dalam acara Make Over Makeup Artist Hunt 2017 di Jakarta, Selasa 22 Agustus 2017. Menurut dia, makeup no makeup look intinya bagaimana membuat penampilan terlihat tidak memakai makeup tapi sebenarnya memakai makeup.



“Ini jauh lebih susah dari makeup yang tebal karena harus milih foundation yang benar, enggak boleh belang sama leher dan cara penggunaan shading harus benar supaya tidak terlalu banyak. Itu yang susah,” ujar pria yang sudah menjadi makeup artist sejak sembilan tahun lalu ini.



Selain foundation yang sesuai dengan warna kulit, pemakaian eyeshadow juga diperlukan hanya saja tidak berlebihan. Sedangkan lipstik dapat memilih warna nude, pink, marun atau warna tanah. Pemilihan warna ini dapat menyesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan.



Dapat juga dengan mempertimbangkan karakter wajah dan menonjolkan bagian yang sudah bagus. “Misalnya punya tulang highlight yang bagus, paling kasih sedikit highlight shading tipis-tipis lalu pakai maskara itu sudah cukup,” ujarnya.



Philipe Karunia menambahkan makeup no makeup look ini biasanya digunakan untuk keperluan foto komersil. Dalam foto untuk komersil harus terlihat natural padahal memakai makeup. “Kalau salah misalnya terlalu tebal saat difoto harus dihapus atau diulang lagi dari awal,” ujarnya makeup artist yang banyak berkecimpung untuk keperluan komersil.



