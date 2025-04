Lee Cooper Luncurkan Celana Jeans dengan Ilusi Rampingkan Bokong

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap wanita tentu mendambakan tubuhnya terlihat ramping dan jenjang saat mengenakan celana jeans. Apalagi, kebanyakan wanita memiliki kekurangan di bagian pinggul dan bokong yang berukuran besar.



Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Lee Cooper menghadirkan jeans dengan teknologi Fit2 atau Fit Square. “Teknologi fit2 ini dirancang untuk dapat mendukung aktivitas seharian, dengan stretch flexibility dan recovery yang lebih baik,” kata Anita Head Designer Lee Cooper.



Koleksi terbaru ini juga didesain untuk membuat bokong lebih ramping. Sehingga, Anda akan terlihat lebih ramping dan tinggi karena ada ilusi sehingga terlihat fit saat dipakai.



Tak ketinggalan, jeans ini juga dilengkapi teknologi canggih menggunakan bahan untuk denim yang mudah menyerap keringat, creora mengembangkan teknologi benang spandek yang didesain khusus.



Untuk menambahkan kenyamanan pecinta jeans berusia muda dan aktif, Lee cooper juga memilih fit2 untuk memberikan kesan second skin feeling dan kenyamanan stretch 360 derajat (ke segala arah) bagi pencinta denim. Koleksi ini akan dirilis September 2017, dengan menawarkan men’s and ladies denim and apparel.



TABLOIDBINTANG



