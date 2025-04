Legenda Fashion Era 60-an di Show Simone Rocha

TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok model berusia 47 sampai 65 tahun melakukan unjuk rasa tentang pelaksanaan London Fashion Week, pada Kamis 16 Februari lalu. Mereka protes dengan membawa spanduk bertuliskan “Stop Ageism” dan “Grow Up!” serta menyuarakan keprihatinan bahwa perempuan berhenti dilirik menjadi model setelah berusia 30 tahun.



Suara para model ini didengar oleh desainer Simone Rocha. Desainer Irlandia ini melibatkan tujuh generasi ke bawah dalam fashion show-nya. Termasuk Nora Attal, Mariana Zarzagoza, generasi 20-an Linesiy Monteiro, Alana Zimmer, serta generasi 30-an Audrey Mamay dan Jamie Bochert.



Tapi setidaknya ada 50 lebih model yang membuat penonton bertanya-tanya, “Siapa itu?” meskipun internet di ujung hari mereka tampaknya tidak ada yang mengetahuinya. Menurut sang desainer Simone Rocha, ide melibatkan model ini berasal dari refleksi dirinya sebagai seorang desainer dan gagasan kewanitaan. "Saya ingin menjadi sangat inklusif - itulah yang saya lakukan. koleksi saya untuk semua jenis perempuan, dan saya benar-benar ingin mencerminkan hal itu,” ujarnya.



Berikut ini model-model yang menjadi legenda fashion dalam show Simone Rocha:



#Bernedetta Barzini, 73 tahun





Aktris dan model Italia ini "ditemukan" oleh Diana Vreeland pada tahun 1963, dan segera dikirim ke studio Andy Warhol, di mana ia tampil di atas panggung dengan The Velvet Underground. Di akhir 70-an, dia ke Milan bergabung dengan Partai Komunis dan membantu menjalankan sebuah kelompok feminis militant, Unione Donne Italiane. Dia telah bekerja sebagai model couture untuk Dior dan seorang profesor teori feminis di Milan. Dia punya empat anak yang sudah dewasa.



#Jan Ward de Villeneuve, 69 tahun



Lahir di Ohio, Ward sedang belajar untuk menjadi seorang guru ketika Eileen Ford mendaftarkannya sebagai model dan membawanya ke New York. Setelah bekerja dengan fotografer legendaris tahun 60-an seperti David Bailey dan Norman Parkinson, ia menikah dengan fotografer David Bowie Justin de Villeneuve. Ward memiliki dua anak perempuan: Daisy, seorang ilustrator untuk merek seperti Adidas dan Louis Vuitton, dan Poppy, seorang fotografer dan sutradara film.



#Marie-Sophie Wilson-Carr, 53 tahun



Wilson-Carr model langganan fashion show tahun 90-an, dia berjalan untuk Azzedine Alaia, John Galliano, dan Marc Jacobs ketika ia merancang pertama untuk Perry Ellis. Dia muncul dengan Johnny Depp dalam film Prancis tahun 2005, berjudul “And They All Lived Happily Ever After. Saat ini sedang memproduksi sebuah film dokumenter tentang musisi dan berkaitan dengan penyair John Cohen.



#Cecilia Chancelor, 50 tahun



Seperti Stella Tennant dan Mary Charteris, Chancelor adalah model keturunan bangsawan. Dia pernah menjadi model sampul majalah ELLE di era 80-an, serta menjadi bintang iklan Banana Republic, Helmut Lang, dan Prada. Chancelor adalah duta merek Miu Miu untuk iklan koleksi resort Miu Miu. Dia memiliki seorang anak yang kini berusia remaja. Produsen tas Marc Jacobs juga menggunakan namanya untuk salah satu label produknya.



Sementara koleksi ready to wear Simone Rocha ini terinspirasi dari pakaian militer, seperti bulu imitasi tebal, mantel dengan belt berbahan velvet, setelan rok satin dengan kantong patch berukuran besar, sera gaun organza dan tulle tipis dengan bordir berwarna.



ELLE|WWD | NIA PRATIWI



Baca juga:

Simak Debut Putri Sylvester Stallone di London Fashion Week

Penyintas Kanker Payudara Melenggang di Panggung NYFW 2017

7 Tren Terpopuler di New York Fashion Week 2017