TEMPO.CO, Jakarta – Konsultan gaya pria, Ion Akhmad, mengatakan awalnya legging dipakai oleh pria pada abad ke-13 di Eropa, khususnya Prancis dan Inggris. “Ini digunakan karena alasan musim,” katanya kepada Tempo, Selasa, 28 Maret 2017.



Ion menjelaskan, memakai celana yang ketat atau legging akan membuat kulit dan tubuh lebih hangat. “Tetapi materialnya pada saat itu adalah kulit dan wol,” ujarnya.



Baca juga: Legging Digemari Sejak Dulu, Rod Stewart Pun Menggunakannya



Menurut buku The Art of Leggings karangan C. Sydney, Ion melanjutkan, legging adalah pakaian yang membedakan pria dengan wanita. Sebab, pada masa itu, tidak ada wanita yang memakai celana.



Model legging pada awalnya dipakai terpisah antara kaki kiri dan kanan, dengan berbagai macam material. Menurut Ion, ada legging yang berupa seperti pita tebal terbuat dari kanvas yang lebar. Penggunaannya, dililitkan dari mata kaki hingga ke paha, kemudian baru memakai sepatu bot.



”Ini biasanya dipakai oleh tentara dan pasukan kerajaan untuk melindungi dari lumpur dan kondisi medan perang,” ujar Ion. Namun, kata dia, ada juga yang terbuat dari wol layaknya celana ketat.



”Juga penggunaan bahan velvet atau beludru yang sedikit lebih fleksibel banyak digunakan pada masa itu,” ucap Ion, sambil menambahkan, biasanya jenis ini hanya digunakan oleh kalangan kerajaan dan masyarakat dari kalangan atas.



Namun, seiring perkembangan zaman dan koloni negara-negara Eropa yang meluas, terutama di Asia, ditemukan berbagai material lain. “Maka, sekitar abad ke-17-18, ditemukan material yang lebih fleksibel seperti sutra dan linen,” ujarnya. (Baca: Mengapa Tak Boleh Pakai Legging di Pesawat, Ini Alasannya)



Kini, kata Ion, di zaman modern ini, legging yang lebih banyak dipakai oleh wanita banyak terbuat dari bahan artifisial, seperti nilon dan poliester. “Yang biasa disebut sebagai bahan lycra dan spandex.”



AFRILIA SURYANIS