Macam Bahan Alami untuk Atasi Gusi Berdarah

Konsumsi vitamin C

Kekurangan vitamin C adalah salah satu penyebab utama gusi berdarah. Tingkatkan asupan vitamin C dengan mengonsumsi buah-buahan seperti jeruk, jambu biji, dan mangga. Berdasarkan penelitian oleh LIPI, jambu biji mengandung vitamin C yang sangat tinggi dan dapat membantu mempercepat penyembuhan jaringan gusi yang rusak.