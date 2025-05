Magic in North America, Kisah Sihir Terbaru JK Rowling

TEMPO.CO, Jakarta - JK Rowling akan menerbitkan tulisan baru berjudul "Magic in North America" yang akan dipublikasikan di situs Pottermore dalam empat bagian mulai hari ini.



Menurut situs Pottermore milik JK Rowling, cerita selanjutnya akan dirilis setiap hari hingga Jumat, 11 Maret 2016.



"Magic in North America" akan mengulas tentang sejarah dunia sihir yang belum dibahas menjelang pemutaran film "Fantastic Beasts and Where to Find Them" pada November.



"Fantastic Beasts And Where To Find Them" berlatar di New York City, 70 tahun sebelum kejadian-kejadian dalam Harry Potter, dan mengikuti Newt Scamander, 'penulis' "Fantastic Beasts And Where To Find Them", yang puluhan tahun kemudian menjadi salah satu buku sekolah wajib Harry di Hogwarts.



Peraih Oscar Eddie Redmayne akan memerankan karakter Newt Scamander.



Sebelumnya, JK Rowling telah mengungkapkan beberapa sekolah sihir di dunia, seperti Amerika Serikat dan Jepang.

ANTARA