Make Up Bikin Kulit Mudah Berjerawat, Betul atau Salah?

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa orang mungkin berpikir merias wajah atau ber-make up itu buruk bagi kulit karena bisa memicu jerawat dan masalah kulit lainnya. Terlebih jika Anda memakai riasan setiap hari.



Para ahli kecantikan mematahkan anggapan itu. Menurut mereka, tidak ada alasan untuk mengistirahatkan wajah dari make up, kecuali jika Anda memang ingin tampilan nude. “Selama bertahun-tahun menjadi make up artist dan aesthetician, saya percaya memakai make up setiap hari itu tidak buruk,” kata Michelle Bouse, yang dikenal sebagai Hollywood Beauty Girl with Heart.



Buktinya, para selebritas memakai banyak riasan setiap hari dan kulitnya harus lebih “tahan banting” karena selalu digempur berbagai produk kecantikan. Bouse percaya ada faktor lain yang menyebabkan masalah kulit, seperti jerawat, dan masalah ini belum tentu karena memakai make up.



Beragam produk make up mungkin bisa mempengaruhi kesehatan kulit Anda. Produk kecantikan berbasis kimia serta foundation dan bedak berkontribusi menyumbat pori-pori kulit. “Saya sarankan pilih make up berbasis mineral yang lebih alami dan ringan,” ujar Bouse. Mineral cenderung menetap di atas kulit—tidak meresap dan masuk ke dalam pori-pori—dan mengandung titanium dioksida yang merupakan SPF alami.



Selalu gunakan pelembap dan biarkan hingga kering sebelum memakai make up. Cara ini membuat lebih sedikit make up yang terserap ke dalam kulit dan membantu mencegah pori-pori tersumbat serta jerawat. Tak peduli jenis make up yang dipakai, jangan pernah lupa menghapusnya ketika hendak tidur. Hapus make up secara menyeluruh dari kulit. Pori-pori yang tersumbat dapat memblokir pelepasan sebum sehingga menyebabkan munculnya komedo dan jerawat.



Selain itu, perhatikan kebersihan peralatan make up. “Kuas dan spons menyerap minyak dan kotoran yang ada di wajah. Dengan demikian, ketika menggunakan kembali alat tersebut, pada dasarnya Anda mengoleskan minyak pada kulit,” tutur Kamburowski. Jika menggunakan kuas untuk mengaplikasikan bedak atau spons untuk foundation, alat tersebut harus dibersihkan seminggu sekali untuk mencegah jerawat.



“Membiarkan kulit Anda bernapas adalah pilihan yang baik,” ucap Bouse. “Saya percaya kita bisa mengistirahatkan kulit wajah dari make up setiap pekan, misalnya, tapi itu bukan karena asumsi make up buruk buat kulit.”



SHEKNOWS | NIA PRATIWI



Berita lainnya:

Oops, Kepergok Anak Saat Bercinta, Lalu?

Ivanka Trump Buka 3 Rahasia Kecantikannya

Stop Membunyikan Leher, Ini Bahayanya buat Kesehatan