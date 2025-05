Make up Bikin Terlihat Tambah Tua? Salahnya di Sini

TEMPO.CO, Jakarta - Perempuan memakai make up pada wajah agar terlihat lebih segar. Tidak hanya segar, wajah juga terlihat lebih hidup dan berseri. Anda pun tak patah semangat mencoba aneka ragam trik make up yang banyak tersebar di dunia maya.



Tapi, disadari atau tidak, memakai make up membuat Anda bisa terlihat lebih tua dari umur sebenarnya. Penata rias Lavonee membeberkan bagaimana make up membuat diri Anda terlihat lebih tua dan triknya untuk menghindarinya.

Memakai concealer terlalu cerah, gelap atau terlalu banyak

Memakai concealer sangat rumit. Alih-alih Anda harus memakainya dengan benar untuk menutupi kekurangan pada wajah, tapi kadang hasilnya justru berantakan. “Jika concealer terlalu tebal atau warnanya tidak tepat, Anda menonjolkan lebih dari yang ditutupi," kata Lavonne. Pilih warna concealer yang pas dengan warna kulit Anda. Perlu diingat, kulit di bagian bawah mata tujuh kali lebih tipis dari kulit wajah bagian lain. Sehingga diperlukan sentuhan yang ringan saat memakai concealer di bawah mata.

Memakai blush berwarna cerah pada bagian apple of the cheek

Biasanya Anda memakai perona pipi pada bagian apple of the cheek atau kulit di bawah bagian bawah mata atau bagian pipi yang menggembung saat kita tersenyum. “Hanya badut dan remaja berkulit kencang yang menerapkan perona pipi pada apple of the cheek, selain itu akan menarik perhatian yang tidak semestinya,”kata Lavonne. Dia merekomendasikan agar memakai perona pipi di sepanjang tulang pipi. Supaya tidak terlihat tua hindari warna merah terang atau merah bata, juga pastikan Anda membaurnya setelah dipakai.

Memakai lipstick berwarna metalik dan berkilau

Memakai lipstick yang berkilau tidak akan membuat Anda terlihat lebih muda, tapi terlihat seperti Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. “Kalau Anda ingin menambahkan kilauan sedikit pada bibir, gunakan pewarna bibir jenis matte, lalu tambahkan lip gloss sedikit di bagian tengah,” saran Lavonne.

Melakukan contouring dengan berat

“Highlighting, contouring, strobing, clown contour…semuanya bisa jadi salah,” kata Lavonne. Terlihat mudah hanya dengan menambahkan beberapa garis dan kemudian membaurkannya. Tapi garis-garis yang terlihat justru menambahkan umur wajah Anda. Anda bisa melewatkan langkah meng-contour wajah ini sama sekali.

Membuat spider lashes

Spider lashes adalah bulu mata yang tampak sangat panjang dan tiap helainya terlihat terpisah. “Kecuali Anda bermake up untuk acara-acara spesial, editorial look, tampilan bulu mata sehari-hari seharusnya tetap tebal dan terpisah,” kata Lavonne. Mascara yang menggumpal dan garis pada bagian bawah garis bulu mata membentuk kaki yang gagah dan garis-garis halus. Tetaplah terlihat sederhana hanya dengan menggunakan sekali sapuan dari mascara favorit Anda.

COSMPOLITAN | NIA PRATIWI