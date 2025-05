Make up Elegan untuk Wanita di Atas 40 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Perempuan selalu berpikir apa yang pantas dipakai atau tidak, termasuk urusan riasan wajah. Di usia yang memasuki kepala empat, Anda butuh waktu lama untuk menentukan warna eyeshadow yang pantas digunakan. Padahal jika ingin mencoba sesuatu yang baru, Anda harus berani melakukannya.



“Ketika make up anda harus menunjukkan kepribadian dan kreativitas anda,” ujar penata rias Lavonne Anthony. "Anda bisa menggunakan make up untuk meningkatkan apa yang sudah Anda miliki, bukan mengubah siapa Anda,” ujarnya seperti yang dilansir dari laman Goodhouskeeping.



Jangan batasi Anda dalam bermake up hanya karena Anda bukan berusia 26 tahun lagi. Mulailah dengan tujuh teknik make up ini berapa pun umur Anda.





1. BLUSH CERAH



Blush salah satu produk ajaib yang mengubah wajah Anda dari yang sederhana menjadi sangat cantik lewat sapuan blush dengan sikat khusus. Pilihan warna blush yang tepat bisa mencerahkan tampilan Anda. “Jika pipi Anda terlihat dengan warna cerah, membuat anda terlihat lebh hidup,” ucap Anthony.





2. EYE SHADOW BERKILAU



Menggunakan eye shadow yang berkilau dapat terlihat menyenangkan pada mata cokelat cerah. Anthony memberi saran agar memilih eye shadow yang bertesktur halus dengan sedikit glitter untuk menonjolkan kelopak mata.



3. LIPSTIK PINK



Warna-warna lipstik yang cerah juga bisa mencerahkan senyum Anda. Jangan lupa menggunakan lip liner untuk menutupi garis-garis halus di sekitar mulut. Tambahkan sedikit bedak agar lipstik tahan lama. Jika memilih lipstik matte, pastikan bibir Anda terhidrasi dengan pelembab bibir.



4. EYELINER WARNA-WARNI



Cobalah eyeliner berwarna metalik yang berkilau pada mata Anda. Pilih warna eyeliner berbeda dengan bola mata agar tampak lebih kontras. Misalnya, mata berwarna hijau terlihat fantastis dengan amethyst.





5. ALIS TEBAL

Alis mendefinisikan seluruh wajah Anda. Seperi kata Anthony, "Mata adalah jendela jiwa--dan Anda harus memiliki tirai yang baik." Beri warna pada alis dengan pensil alis, dan rapikan dengan sikat alis. Anda tidak perlu menambahkan make up lainnya.





6. STROBING



Sementara contouring menambahkan dimensi dengan cara bermain pada cahaya dan warna gelap, strobing hanya bermain pada highlighter. “Strobing membuat kulit lebih bercahaya, sehat berseri,” ujar Anthony. Caranya bubuhkan highlighter berbentuk cair pada tulang pipi bagian atas, hidung, cupid’s bow (bibir bagian atas yang berbentuk busur panah), di bawah mata dan lengkungan alis.



7. SMOOKY EYES



Make up berwarna gelap terlihat cantik di segala usia. Agar riasan terlihat sempurna, mulailah dengan mata sebelum menggunakan concealer dan foundation. Gunakan warna-warna netral seperti cokelat, taupe, dan abu-abu. Pastikan Anda membaur warnanya dengan baik dengan sikat eyeshadow sehingga terlihat smoky eye yang halus dan seksi.

GOODHOUSEKEEPING | NIA PRATIWI