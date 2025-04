Malam-malam Lapar?Coba Camilan Ini, Aman Tak Bikin Gemuk

TEMPO.CO, Jakarta -Lapar sebelum tidur pasti membuat gelisah. Jika ini terjadi, ada dua hal utama yang dipikirkan. Pertama, riset membuktikan, makan sebelum tidur dapat membuat berat badan berlebih. Kedua, makan sebelum tidur bisa jadi berhubungan dengan stress-eating yang mana dapat meningkatkan kolesterol.



Dilansir dari womens health magazine, ada 5 snack penolong tanpa takut gemuk:



1. Sereal

Semangkuk sereal di malam hari hanya mengandung kurang lebih 200 kalori per mangkuknya. Ditambah susu lebih sehat untuk tambahan protein bagi perut yang mengetuk-ngetuk minta makan di malam hari. (Baca :Diet Ini Bisa Cegah Masalah yang Timbul karena Obesitas)



2. Buah Apel

Ya, buah manis ini memang andalan di kala lapar melanda. Apel memiliki banyak sekali serat yang baik untuk tubuh. Selain itu mengunyah apel ini bisa bikin perut kenyang tanpa merasa kembung.



3. Pisang

Dengan 100 kalori dari 1 pisang bisa membuat kalian kenyang dengan kandungan serat dan tryptophan. Cocok banget buat yang males masak malam-malam



4. Semangkuk kecil nasi putih

Nasi memang mengandung karbohidrat. Namun menurut penelitian dari PLOS One. Orang yang diet dengan makan nasi menaikkan tingkat tidur yang efektif hingga 465 dibandingkan dengan roti atau mie.



5. Oatmeal

Oatmeal ditambah susu? Enak banget pastinya. Menurut penelitian oats mengandung melatonin dan karbohidrat yang bisa membantu kamu tidur lebih cepat dan nyaman.



6. Sup

Semangkuk kecil sup dengan kuah hangat berisi sayuran yang mudah dicerna dipercaya akan membantu menenangkan sehingga bisa lebih cepat tidur selain itu kenyang dan nggak kebangun lagi malam malam.



