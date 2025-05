Mari Racik Sendiri Pembersih Makeup

TEMPO.CO, Jakarta - Sering menggunakan makeup tentu membuat Anda harus menyediakan pembersih kosmetik yang melekat di wajah. Ongkos untuk membeli berbagai bahan dan peralatan pembersih makeup bisa membuat kantong Anda jebol.



Sebenarnya, Anda bisa membuat sendiri pembersih makeup dengan mudah dan lebih hemat. Pembersih ini juga terjaga kesegarannya dan terbebas dari bakteri. Bagaimana caranya?



Pertama, siapkan minyak kelapa dan sabun bayi. Campur dua cangkir air, dua sendok teh sabun bayi, dan dua sendok teh minyak kelapa. Panaskan campuran ini dan tuang ke dalam botol yang berisi kapas. Dinginkan, lalu simpan di tempat kering. Gunakan setiap kali membutuhkannya.



Anda juga bisa menggunakan campuran minyak kelapa dan sampo bayi. Campur secangkir air dan dua sendok teh minyak kelapa. Anda pun dapat mencampurkan essentials oil ke dalamnya.



Alternatif lain, menggabungkan minyak kelapa dan lemon yang berkhasiat untuk kulit berminyak. Dalam secangkir air, tambahkan satu sendok teh jus lemon dan minyak kelapa. Panaskan dan tuang dalam wadah yang berisi kapas. Anda bisa menyimpannya agar bisa dipakai setiap saat.



Bisa juga dengan campuran minyak jojoba dan witch hazel untuk membersihkan makeup. Witch hazel adalah tanaman dengan nama latin Hamamelis virginiana, yang sering digunakan dalam produk kecantikan. Tanaman ini berasal dari Amerika Utara.



Pembersih makeup dari bahan ini sangat baik untuk mengencangkan kulit. Caranya, campur dua cangkir air ditambah witch hazel dan minyak jojoba. Aduk rata lalu pakai campuran ini dengan kapas.



BLODSKY | NIA PRATIWI



Baca juga:

7 Kejadian Jika Anda Tak Ber-Make Up

Make up Elegan untuk Wanita di Atas 40 Tahun

Ketahuilah Bahaya Pakai Make-Up Saat Tidur