Mau Beli Berlian untuk Si Dia? Simak 4 Cara Menilainya

TEMPO.CO, Jakarta - Diamond is forever, and diamond is women best friend. Kalimat pujian untuk berlian ini tentu saja sudah sering kita dengar. Sebelum membelinya, simak dulun tips dari pakar berlian yang satu ini



Devi Cahyadi, GIA Gemologist Gemologist dari perusahaan perhiasan Frank & Co. Indonesia mengatakan ada 4 hal dasar yang Anda harus ketahui untuk menilai sebuah berlian berikut ini.



1. CUT atau Asahan

Kualitas berlian dapat dilihat dari cara suatu berlian memantulkan sinar dan berkilau. Tidak hanya bentuk berlian seperti bundar, hati, oval, persegi ataupun berbentuk pir, kualitas asahan berlian yang baik dapat dilihat dari cara berlian tersebut memantulkan cahaya secara sempurna. Baca:Kombinasi Perhiasan Ini Sedang Digandrungi Perempuan Indonesia



Presisi pengerjaan sangatlah dibutuhkan untuk bisa menghasilkan asahan dengan proporsi, simetri dan polesan yang dapat memantulkan sinar cahaya dengan baik.



Seorang model menunjukkan cincin berlian "The Pink Star" sebelum dilelang, di London, Inggris, 20 Maret 2017. Berlian yang indah ini merupakan berlian Internally Flawless Fancy Vivid Pink terbesar yang pernah diteliti oleh Geological Institute of America (GIA). REUTERS/Toby Melville

Asahan sebuah berlian sangatlah penting dalam menentukan keindahan dan nilai suatu berlian. Dari keseluruhan elemen 4C, asahan merupakan satu hal yang paling sulit dan rumit untuk dianalisa dan dikerjakan.



Untuk menilai kualitas asahan suatu berlian, proporsi berlian menjadi standar utama yang digunakan mengevaluasi seberapa baiknya hasil potongan tersebut. Dari proporsi ini dapat dilihat cara berlian berinteraksi dengan cahaya untuk menciptakan efek visual yang diinginkan seperti:

• Kecerahan: Cahaya putih internal dan eksternal tercermin dari berlian

• Api: Terangnya cahaya putih ke semua warna pelangi

• Kilat: Jumlah kilau yang dihasilkan berlian, dan pola area terang dan gelap yang disebabkan oleh pantulan di dalam berlian.



2. COLOR atau Warna

Kualitas warna pada suatu berlian didasarkan pada tidak adanya warna yang tampak pada berlian. Semakin jernih dan sedikit warna yang terlihat, semakin tinggilah kualitas suatu berlian. Berlian yang dianggap sempurna tidak memiliki rona warna, bersih dan murni seperti setetes air.



Penilaian standar warna pada berlian dinilai dari D-Z di mana berlian dengan kualitas warna terjernih diberi nilai D. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan berlian di bawah pencahayaan yang terkendali dan kondisi pengamatan yang tepat untuk mendapatkan nilai warna yang pasti dan terstruktur. Perbedaan warna pada berlian tidak terlihat secara kasat mata dan harus dilakukan oleh ahli yang memiliki pelatihan khusus. Perbedaan pada warna akan menentukan perbedaan yang sangat besar pada kualitas dan harga berlian. Baca: Tren Perhiasan Emas Bergerak ke Varian Warna



3. CLARITY atau Kejernihan

Kejernihan suatu berlian merujuk pada tidak adanya noda ataupun kecacatan pada berlian. Walau tidak ada berlian yang sempurna, semakin bersih suatu berlian, semakin tinggi nilainya.



Seorang model menunjukkan cincin berlian "The Pink Star" seberat 59,6 karat saat diperlihatkan sebelum lelang, di London, Inggris, 20 Maret 2017. REUTERS/Toby Melville

Pada penilaian kejernihan suatu berlian, terdapat 6 kategori yang kemudian didetilkan kembali menjadi 11 penilaian spesifik.



- Flawless (FL) Tidak ada kecacatan maupun noda yang terlihat pada 10x pembesaran.

- Internally Flawless (IF) Tidak ada kecacatan yang terlihat pada 10x pembesaran

- Very, Very Slightly Included (VVS1 and VVS2) Kecacatan sangat sedikit yang tetap sulit dilihat, bahkan oleh ahli peneliti berlian pada 10x pembesaran

- Very Slightly Included (VS1 and VS2) Kecacatan dapat dilihat dengan sangat teliti pada 10x pembesaran, namun dapat dikategorikan sebagai kekurangan minor

- Slightly Included (SI1 and SI2) Kecacatan dapat terlihat pada 10x pembesaran

- Included (I1, I2, and I3) Kecacatan terlihat sangat jelas pada 10x pembesaran, hal ini dapat mempengaruhi kejernihan dan kilau berlian. Baca juga: Pernikahan Kahiyang Ayu, Bobby Akan Gunakan Tiga Beskap Ini



4. CARAT atau Berat Carat

Bobot carat berlian adalah ukuran berat berlian. Penghitungan carat didefinisikan sebagai 200 miligram per karat. Apabila sebuah berlian memiliki kesamaan pada semua kualitas lainnya, berat karat berlian akan menentukan harga dan nilai berlian tersebut. Berlian yang lebih besar menjadi lebih diminati dan sulit ditemukan. Namun, dua berlian dengan berat karat yang sama dapat memiliki harga yang jauh berbeda, bergantung pada tiga faktor berlian yang lain yakni : Cut, Color dan Clarity