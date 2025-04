TEMPO.CO, Jakarta - Merek kecantikan asal New York, Maybelline meluncurkan tren makeup terbaru yang diberi nama Make It Bold. Riasan ini pertama kali didedikasikan untuk Indonesia melalui kolaborasi dua makeup artist ternama Nigel Stanislaus yang merupakan Maybelline Global Makeup Artist dan Ryan Ogilvy, makeup artist Maybelline Indonesia.



Maybelline Make It Bold terdiri dari dua look, dramatic bold look yang diciptakan oleh Nigel Stanislaus yang terinspirasi dari sosok perempuan New Yok yang dinamis, berani dan energi. “Saya mendedikasikan riasan ini untuk perempuan Indonesia agar percaya diri pada mimpinya,” ujar makeup artist yang pernah merias Gigi Hadid dan Kendall Jenner.



Sementara riasan flawless bold look yang diciptakan oleh Ryan Ogilvy terinspirasi dari banyaknya wanita Asia yang percaya diri dan sukses meraih mimpi. “Mereka meraih sukses dengan riasan yang flawless dan tidak berlebihan,” ujar Ryan.



Kedua makeup look ini menonjolkan alis tebal natural yang terinspirasi dari tren The Now Brow, efek contouring untuk mempertegas garis wajah, dan riasan bibir matte dengan warna berani. Riasan Make It Bold ini dikreasikan dengan menggunakan empat produk Maybelline, yakni:



1. Brow Pomade



Brow pomade pertama dalam bentuk chubby pen crayo. Cukup satu kali pulasan untuk mendapat hasil alis yang tebal natural.



2. V-Face Powder



Duo finishing powder yang dapat digunakan sebagai alas bedak, contouring dan highlighting.



3. Hyperink



Eyeliner dengan formula tinta yang dilengkapi dengan carbon pigments untuk menghasilkan warna hitam yang tajam.



4. Powder Matte



Lipstik matte dengan kandungan powder pigments memberikan hasil matte hingga dua kali lebih tajam dari matte biasa.



NIA PRATIWI



