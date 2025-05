Mayoritas Bocah Kurang Terlindungi di Mobil

TEMPO.CO, Jakarta - Kecelakaan mobil bisa menjadi penyebab signifikan kematian pada anak usia 1-3 tahun di Amerika Serikat. Terlansir dalam situsnya, American Academy of Pediatric (AAP) melakukan penelitian yang dilakukan di University of Michigan, Amerika, terhadap lebih dari 22.000 anak.



Hasilnya, 97 persen anak 1-3 tahun terabaikan oleh orang tuanya karena tidak didudukkan di kursi mobil (car seat) khusus anak. Akibatnya, lebih dari 40 ribu anak berakhir di UGD setiap tahun karena kecelakaan mobil.



Terkait dengan fenomena tersebut, beberapa negara maju mewajibkan anak-anak di bawah 12 tahun atau tinggi maksimal 135 sentimeter menggunakan kursi mobil khusus anak. Aturan American Academy of Pediatric (AAP) mengenai keselamatan duduk di car seat telah diberlakukan lebih dari setahun terakhir. Anak tidak boleh duduk di kursi depan sampai umurnya 13 tahun.



“Walau di Indonesia hal ini belum menjadi peraturan yang resmi, banyak orang tua mulai menerapkannya dengan alasan keselamatan,” demikian seperti dikutip dari rilis Bloom & Grow Holdings Limited, distributor ransel kursi mobil anak Boost Apak keluaran Trunki, Rabu, 7 Januari 2015.



Masalahnya, kursi mobil untuk anak yang tersedia umumnya hanya berfungsi sebagai kursi saja dan menyulitkan untuk dibawa bila bepergian ke luar kota. Padahal American Academy of Pediatric telah merekomendasikan beberapa poin penting seperti anak di bawah usia 2 tahun harus duduk di kursi jenis rear-facing seats (posisi car seat menghadap belakang), kecuali mereka telah melebihi tinggi atau berat kursi tersebut.



Selain itu, anak usia di atas 2 tahun yang melewati batas tinggi atau berat rear-facing seats harus duduk di front-facing seats (menghadap depan) sampai berat dan tingginya mencapai kapasitas tempat duduk. (Baca: Penggunaan Alat Handsfree Tetap Berbahaya bagi Pengemudi)



HARUN MAHBUB



Topik terhangat:

Air Asia | Banjir | Natal dan Tahun Baru | ISIS | Susi Pudjiastuti



Berita terpopuler lainnya:

Pemandu di Bus Wisata Curhat 'Kejamnya' Ahok

Misteri Slot Air Asia, Aroma Kongkalikong Menguat

Cari Air Asia, Prajurit Cantik Juga Kangen Pacar

Isap Tiga Jenis Narkoba, Fariz RM Ditangkap Polisi