TEMPO.CO, Jakarta - Bagi generasi milenial yang aktif berinternet, media sosial tentu jadi barang penting untuk menjalin perteman atau merefleksikan kehidupan pribadi, termasuk hubungan percintaan. Media sosial jadi sarana untuk curhat saat PDKT, mengirim kode-kode ke gebetan, dan berbagi kebahagian dengan pasangan.



Media sosial juga jadi tempat menumpahkan segala kemarahan dan kesedihan saat sedang putus cinta. Bahkan tolak ukur keberhasilan move on pasca putus cinta pun kadang dapat dilihat dari aktivitas seseorang di akun media sosialnya.



Jika dulu kita tidak pernah tahu upaya move on seseorang paca putus cinta, sekarang hal ini bisa dengan mudah kita lihat dari media sosialnya. Unfriend atau unfollow mantan, mengapus semua foto bersama mantan jadi hal biasa dilakukan untuk mengukuhkan status kandasnya sebuah hubungan.



Meskipun menurut survey match.com, sekitar 73 persen responden mengaku lebih bahagia ketika tidak lagi berhubungan dengan mantan, tapi hal tersebut tidak menyurutkan keinginan seseorang untuk stalking kegiatan mantan lewat medsosnya. Hal inilah yang memperberat upaya melupakan mantan ataupun menghambat kita melakukan hal lain yang lebih berguna.



Media Sosial juga mendorong upaya berbohong pada diri sendiri. Saat menghadapi situasi berat sepeti putus cinta, seseorang jadi lebih sensitif sehingga tak jarang melakukan tindakan impulsif lewat medsos untuk menutupi kesedihannya. Misalnya, saat tidak bisa menerima kanyataan bahwa mantan sudah punya kehidupan lebih baik, seseorang bisa memposting hal-hal 'bahagia' untuk membohongi diri sendiri ataupun melakukannya dengan alasan untuk membut iri mantan.



Melakukan hal seperti ini menandakan nilai diri atau self esteem kita kurang karena membutuhkan pengakuan orang lain, bahkan untuk perasaan yang harusnya menjadi urusan pribadi kita.



Selain itu, media sosial juga jadi ajang bersaing dengan mantan. Tidak sedikit yang menganggap memutuskan hubungan dengan mantan lewat memblok atau meng-unfriend adalah cara tepat untuk melupakan hal yang menyakitkan. Namun ada kalanya seseorang tetap berteman dengan mantan agar tidak dianggap kekanak-kanakan, menujukkan itikad baik bahwa mereka baik-baik saja dan tetap menjadi teman, atau parahnya mereka melakukannnya hanya sebagai ajang bersaing dengan mantan.



Misalnya mengunggah sesuatu hanya untuk membuat mantan cemburu, menuliskan status bernada negatif sebagai ungkapan kekecewaan, ataupun hal lain yang justru mendorong kita melakukan persaingan tidak sehat dengan mantan karena prasangka negatif dan pikiran jelek diri sendiri.



Setiap orang memang punya kebebasan mengekspresikan diri termasuk lewat media sosialnya. Namun perlu dingat bahwa kita juga harus tahu konsekuensi dan bertanggung jawab atas semua hal yang kita unggah. Jangan sampai media sosial hanya akan membuat sedihnya putus cinta jadi berkepanjangan.



TABLOIDBINTANG.COM