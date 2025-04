Memperkenalkan Hobi pada Anak? Simak Trik Giring Nidji

TEMPO.CO, Jakarta - Vokalis band Nidji, Giring Ganesha mengaku menularkan kegemarannya bermain menggunakan kostum karakter atau cosplay kepada anak-anaknya.



Hal tersebut terlihat saat Giring bersama keluarga menghadiri pemutaran pertama film "Beauty and the Beast". Tampak dua anak perempuannya, Aisyah (6) dan Jasmina (2) mengenakan gaun kuning seperti yang dipakai karakter Belle dalam film tersebut.



"Sengaja dong (memakai dress Belle). Bapaknya saja waktu nonton Star Wars pakai baju Darth Vader full pakai helmnya, pakai light saber, pakai semuanya lengkap," ujar Giring di Jakarta, Rabu malam , 15 Maret 2017.



"Jadi bagi mereka ini biasa, dari keluarga kami memang cosplayer," sambung dia.



Istri Giring, Cynthia Riza, mengaku membelikan kostum princess untuk anaknya sejak kecil. Hal itu juga, menurut Cynthia, yang membuat anaknya tidak merasa risi saat mengenakan kostum princess.



"Kebetulan mengoleksi kostum princess. Semuanya punya, enggak cuma Belle. Yang punya kakak sudah kekecilan jadi sekarang buat adiknya," ujar dia.



Tak hanya kegemaran cosplay, Giring juga menularkan hobi menonton film kepada anak-anaknya. Dia sering mengajak keluarga untuk menonton film bersama. Saat ada adegan film yang tidak layak ditonton anak-anak, seperti berciuman, dia mengatakan tanpa dikomando tiga orang anaknya otomatis menutup mata.



"Kalau anak-anak saya udah otomatis. Kalau ada langsung 'sseet!' (tutup mata). (Ngomong) 'udah belum? Udah belum?'," kata dia.



Giring sendiri menantikan sejumlah film yang diantisipasi tahun ini antara lain "Star Wars: The Last Jedi", "Guardians of the Galaxy Vol.2" dan "Thor: Ragnarok".



"Kostum yang punya cuma Darth Vader karena perut saya buncit jadi enggak kelihatan, coba kalau Spiderman. Captain America masih aman, tertutup jubah," ujar Giring sambil tertawa.



