TEMPO.CO, Semarang - Ada sekitar 50 bangunan peninggalan abad silam di Kota Lama Semarang. Mulai bekas perkantoran, toko, dan gereja, tersebar di area seluas 31 hektare itu. Salah satunya bangunan menjulang kepunyaan Herman Spiegel—juragan toko kelontong—yang bersama Gereja Blenduk mengapit Taman Srigunting. Gedung itu dibangun pada 1895.



Setelah Herman Spiegel pulang kampung pada 1935, bangunan itu beberapa kali dialihfungsikan. Terakhir, pada 2011, warga lokal mulai menyiapkan cagar budaya nomor 59 tersebut sebagai bistro—kafe dengan menu yang lebih beragam, tak hanya kopi dan roti—bernama Spiegel. “Nama itu kami gunakan untuk menghormati pemilik pertama bangunan ini,” kata Bram, Manajer Spiegel, di lokasi bistro itu, dua pekan lalu.



Mengisi sore di Spiegel Bistro yang baru beroperasi tiga bulan ini ibarat berada di ruang jamuan makan di Eropa. Apalagi bangunan bergaya kolonial vintage ini melewati renovasi tanpa pengubahan bentuk sama sekali, sesuai dengan permintaan pemerintah. Artinya, di Spiegel Bistro kita akan mendapati pilar-pilar berumur lebih dari satu abad, tembok asli, dan jendela-jendela lebar. “Kami diharamkan mengubah bangunan inti, termasuk memasang paku,” ujar Bram.



Karena larangan itu, hanya lantai satu gedung bertingkat itu yang dijadikan bistro. Lantai atas Spiegel Bistro sudah terlalu sepuh untuk menampung pengunjung. Tapi jangan khawatir, ruang bawah seluas 17 x 17 meter itu bisa menampung 140 orang.



Pemilik menyulap interior bekas kediaman Opa Spiegel ini menjadi lebih modern dan sedikit kasual. Di tengah ruangan, kita akan mendapati bar berbentuk persegi, yang menjadi ruang kerja si miksologis. Bar itu dikitari kursi-kursi kayu dan sofa merah serta meja bundar bermotif marmer dengan sebuah lilin di atasnya. Sekujur langit ruangan dipasangi lampu gantung bercahaya temaram yang memberi kesan hangat.



Kami memilih duduk di dekat jendela besar demi bisa menikmati “pemandangan” hilir-mudik pengendara Semarang di jalanan Kota Lama. Dari tempat itu, kami mencicipi secangkir cappuccino yang dihidangkan bersama dua sachet gula bertuliskan “Est. 1895”, tahun kelahiran bangunan ini. Adapun camilan kami adalah sepiring quesadilla (dibaca ke-sa-di-ya)–keripik jagung dengan keju ala Meksiko—hangat racikan Patrick, koki asal Skotlandia.



Hari beranjak malam. Musik jazz yang semula mengalun kalem pun berganti dengan lagu-lagu bertempo lebih tinggi. Setelah menandaskan sepiring sup jamur nan gurih, kami memesan koktail Chocolate Martini dan After Sunset. Keduanya sama-sama cantik. Sementara Chocolate Martini yang membaurkan vodka dibekali “sehelai daun cokelat” di bibir gelasnya, After Sunset yang diracik dengan tequila berwarna jingga seseksi senja.



ISMA SAVITRI