Menikmati Menu Rumahan Ala Prancis di Avec Moi

TEMPO.CO, Jakarta - Avec Moi yang terletak di kawasan Thamrin City, Jakarta, berusaha mematahkan citra restoran Prancis yang selalu mewah, berkelas, dengan tebaran chandelier di mana-mana. Di sini pengunjung akan merasakan suasana keseharian Prancis, yakni orang menikmati sarapan atau makan siangnya dengan roti, telur, serta daging dalam porsi normal.



Di Avec Moi, pengunjung dapat memesan makanan seperti pasta dan burger yang porsinya tidak bisa dibilang kecil. Misalnya, untuk appetizer atau makanan pembuka, ditawarkan beberapa pilihan yang didominasi salad. Ada Caesar Salad, Avec Moi Salad, ada pula beberapa jenis makanan pembuka lainnya. Avec Moi menggolongkan menu pembuka dengan nama Hors D’Ouvre.



Menu lain yang mendominasi pada makanan pembuka adalah Foie Grass. Hati angsa yang diolah dengan cara dipanggang ini dibaluri bumbu dan disajikan bersama perasan jeruk lemon. Foie Grass akan dicampur dalam beberapa menu lain. Misalnya, sup jamur berkuah cappuccino. Ada juga yang dimasukkan ke dalam Tortellini (pasta berbentuk silinder).



Apa yang kami pilih? Baiklah, mari kita coba Mushroom Capuccino Tortellini Pumpkin, sebagai pembuka. Menu ini tidak jauh berbeda dengan Mushroom Capuccino Tortellini Foie Grass. Hanya, kali ini Tortellini diisi pumpkin atau labu oranye. Sup jamur capuccino ini memiliki rasa yang cenderung manis-gurih, dengan tekstur lembut.



Meski punya nama yang hampir sama, isian dalam Tortellini membuat harga kedua menu jauh berbeda. Tortellini hati angsa dibanderol dengan harga Rp 82 ribu, sedangkan yang diisi labu dibanderol dengan harga Rp 58 ribu.



“Di Mushroom Soup Capuccino Tortellini with Foie Grass, kami juga menyisipkan satu minyak yang tidak dapat dibilang murah, yaitu truffle oil,” kata salah satu pelayan Avec Moi, saat diwawancara Tempo, Ahad pekan lalu. Harga Jamur Truffle per kilogramnya memang mencapai Rp 8 juta. Tidak mengherankan bila harga beberapa tetes minyaknya saja sebagai campuran bisa mencapai puluhan ribu rupiah.



Selain Sup Jamur, menu andalan lain untuk appetizer adalah Salmon Tarte 63C Eggs. Namanya cukup unik, karena menu ini menyertakan telur setengah matang sebagai bahan campuran. Telur ini dimasak dalam suhu 63 derajat Celsius, kemudian disajikan di atas campuran ikan salmon dan saus vide. Sunguh pas dimakan bersama sepotong roti baguette panggang.



Cara memakannya dengan mencampur telur dan adonan salmon serta saus vide yang dioleskan di atas roti baguette. Rasa salmon tartar ini sangat gurih. Uniknya, tekstur salmon saat disajikan tidak sehangat telur dan baguette panggangnya. Adonan salmon dan saus vide cenderung dingin, seperti baru saja dibekukan. Ada sedikit rasa asam yang berasal dari perasan jeruk lemon.



Usai menyantap menu pembuka, kami lanjut ke menu utama. Yang kami pilih adalah Prawn Pastadan Norwegian Salmon. Ini sangat kami rekomendasikan. Rasa dan kelembutan salmon panggangnya sangat juara. Karena dimasak tidak terlalu matang, tekstur salmon asli menjadi sangat kentara. Rasa manisnya tidak hilang dan serat dagingnya tidak hilang. “Saat digigit, tekstur daging salmonnya sangat creamy dan berlemak, tidak terlalu kering,” ujar Lenny Angelica, salah satu pengunjung.



Norwegian Salmon cocok disantap penggemar makanan berporsi banyak. Sebab, menu ini disajikan bersama nasi pilaf, saus krim, dan tiram. Penyajiannya mirip Paea di Tapaz atau restoran Spanyol. Meski begitu, nasi Pilaf yang disajikan tidak sebanyak di Tapaz. Warna nasi Pilaf tidak putih seperti nasi pada umumnya, melainkan warna pasta.



Rasanya yang gurih menunjukkan bahwa sebelumnya pilaf diproses dengan cara dikukus dengan menggunakan bawang dan beberapa bumbu. Sementara itu, salmon dimasak setengah matang dengan cara dipanggang langsung di atas piring. Hasil akhirnya, Salmon tidak terlalu matang, tapi tekstur dagingnya tetap kenyal meski berubah dari tekstur asli.



Nasi pilaf disajikan di tengah piring dan Salmon diletakkan di pinggiran-pinggirannya. Empat buah tiram mengelilingi sajian nasi. Tiram di Avec Moi masih sangat segar dan ukurannya besar-besar. Bila salmon dimasak dengan cara dipanggang, tiram sepertinya hanya direbus. Sebab, begitu dibuka cangkangnya, daging tiram masih terlihat merah dan terasa manis saat dikunyah. Adapun untuk garnish, Avec Moi menyertakan kacang panjang dan baby carrot. Kedua sayuran ini diolah juga dengan cara dipanggang, dengan akhir tekstur yang sangat garing dan lezat.



Menu utama yang kami pesan selanjutnya adalah Prawn Pasta. Bentuk sajian pasta ini berbeda dengan pasta Italia pada umumnya. Di Avec Moi, pasta tidak menggunakan campuran saus merah dan daging. Di sini telur setengah matang dan krim lah yang menggantikan. Ada pula taburan daun parsley sebagai pemanis penampilan. Bagian terbaik dari menu ini adalah udang goreng, dari jenis Tiger Prawn, yang diselipkan di antara pasta. Ukurannya cukup besar dengan daging yang cukup tebal. Rasanya sangat manis dan gurih.



Sayangnya, rasa krim pasta (yang tidak asin, juga tidak manis itu) mengaburkan rasa gurih udang. Rasa kuning telur setengah matang yang digunakan sebagai bahan campuran saus pun ikut tereliminisasi. Akhirnya, tekstur akhir dari sajian ini meninggalkan jejak sedikit lengket di tenggorokan. Untuk mengurangi rasa lengket, ada es teh buah segar yang dapat menyerap minyak makanan tadi.



Ada empat jenis es teh yang ditawarkan. Jeruk, leci, stroberi, dan teh manis biasa. Teh sengaja tidak dibuat terlalu manis, namun memiliki rasa buah yang sangat kuat. Apalagi pada es teh stroberi, seperti yang kami pilih saat itu, terasa manis-segar. Dalam setiap es teh buah yang disajikan dalam gelas bar itu, Avec Moi selalu menyertakan buah asli di dalamnya. Misalnya es teh leci, di sana akan terdapat sekitar 5–6 buah leci dalam satu gelas.



Di beberapa restoran casual dining, teh buah ini biasanya menggunakan campuran lain seperti sirup atau gula tambahan. Tapi, di Avec Moi, tidak ada sirup tambahan itu. Yang ada hanya pemanis murni dari buah.



Bila dibandingkan dengan teh buah Restoran Publik Markette milik Ismaya Group, rasa leci di Avec Moi tidak terlalu kuat. Penyebabnya, di sini leci tidak disuir-suir seperti di Publik Markette. Dari jumlah porsi seharga Rp 38 ribu, teh leci di Avec Moi terasa lebih mahal dibanding di Publik Markette.



Bila Anda sudah mulai merasa kenyang, bolehlah berhenti sejenak. Biarkan semua makanan dicerna dan diserap tubuh. Tapi sisakan sedikit ruang di perut untuk bagian terbaik dari Avec Moi, yakni desert lezat bernama Varlhona Chocolate Ice Cream Fondant. Inilah setangkup fondant hitam pekat rasa brownies kukus yang di diisi cokelat Valrhona leleh.



Kini setangkup es krim vanila yang disajikan cantik bersama belahan stroberi ada di hadapan kami. Penampilannya begitu menggugah selera. Ternyata, begitu pulalah rasanya. “Manisnya pas, dan rasanya benar-benar sesuai penampilan,” ujar Michael, salah satu pengunjung.



Michael memilih menu ini berdasarkan ulasan yang dibuat beberapa blogger makanan. Menurut Michael, rasa manis dari Chocolate Valrhona dan es krim vanila sangat pas dicampur menjadi satu. Potongan stroberi semakin mengeluarkan rasa manis dan lezat dari Fondant itu. Satu porsi menu ini dibanderol Avec Moi dengan harga Rp 65 ribu. Harga ini memang lebih mahal, karena es krim yang digunakan adalah es krim kualitas premium, Haagen Daz.



Hari itu, sesaat kami merasa tengah berada di Prancis….



CHETA NILAWATY