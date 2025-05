TEMPO.CO, Taipei - Restoran ini terletak di pojok, dekat lampu lalu lintas di DasyueRoad, Sansia Township, Taipei 237, Taipei. Namanya: Cash City.



Tempo bersama rombongan wartawan mengunjungi restoran ini pada Selasa malam menjelang dinihari, 2 Juni 2015. Pilihan jatuh ke Cash City lantaran di sekitarnya hanya ada McDonald's yang masih buka. Cash City juga dipilih karena Tempo dan rombongan menginap di Fullon Sanyin Hotel, yang lokasinya sekitar 300 meter dari Cash City.



Awalnya Tempo tidak mengetahui restoran apa Cash City ini. Tempo baru menerka-nerka menu yang bakal disuguhkan setelah duduk di meja khusus empat orang. Terdapat empat panci (individual pot) berisi kuah kaldu di meja dengan semacam kompor yang sudah terpasang. Mirip jika Anda makan di restoran-restoran shabu-shabu di Jakarta.



Ketika pelayan datang membawakan menu berbahasa Inggris, Tempo dan rombongan wartawan meminta rekomendasi dari sang pelayan. “Beef sirloin,” ujar sang pelayan sambil menunjuk daftar menu.



Kami akhirnya memesan beef sirloin, seafood, dan sup untuk empat orang. Dan tak lupa pula: nasi. Tak kurang dari setengah menit kemudian, pelayan membawakan sup. Tapi lantaran satu porsi sayuran sudah terlampau banyak, kami akhirnya meminta menu dikurangi menjadi dua porsi sayuran untuk sup saja.



Isi sayuran itu di antaranya labu, kol, lobak, jagung, tahu, udang, dan jamur. Menu yang sudah tersedia dimasukkan ke dalam panci yang sudah berisi kaldu mendidih.



Untuk menambah rasa, Anda bisa memilih saus yang diinginkan. Saus tersebut diambil sendiri alias swalayan. Saus ini wajib hukumnya jika Anda tidak ingin makanan Anda terasa hambar. Semua makanan tersebut bakal terasa makin lezat jika Anda makan seraya menyeruput kuah kaldu. Kuah kaldu di Cash City memang juara. Rasanya mirip dengan kuah udon restoran Jepang yang banyak bertebaran di Jakarta.



Harga seluruh menu yang kami pesan 1.175 dolar Taiwan atau sekitar Rp 500 ribu. Relatif murah atau mahal, tergantung pada rasa.



Tapi, jika Anda mencari sup enak di Taipei, Cash City bisa menjadi pilihan.



KODRAT SETIAWAN (TAIPEI)