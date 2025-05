Menilik Gaun Ashley Eckstein yang Terbuat dari 10 Ribu Lego

TEMPO.CO, Jakarta - The force is strong, and stylish! Pengisi suara dalam film Star Wars, Rebels Ashley Eckstein, meluncurkan gaun adibusana pertamanya yang seluruhnya terbuat dari Lego. Terinspirasi dari seri intergalaksi, Ashley memakainya saat hadir di San Diego Comic-Con pada Kamis, 21 Juli 2016.



Perempuan 34 tahun ini mengisi suara heroik Jedi yang bernama Ashoka Tano dalam serial animasi populer tersebut. Dia bekerja sama dengan seniman Lego, Nathan Sawaya, untuk membuat gaun yang pas dengan tubuhnya itu.



Nathan membuatkan Ashley gaun model little black dress tanpa lengan yang terinspirasi dari Star Wars. Gaun ini dibuat menggunakan 10 ribu keping Lego yang menampilkan karakter wajah Ashoka Tano sebagai profil Ashley.



Ashley pertama kali memakai gaun ini untuk gelaran tahunan ketiga peragaan busana Her Universe. Dia memakai gaun penuh warna itu dengan rambut pirangnya yang dikepang tiga ala Prancis bergaris biru. Leia Organa pasti akan iri.



Aktris ini meluncurkan peragaan busana Her Universe pada 2014 untuk menyoroti kebiasaan para fangirl dan mendukung calon desainer. Tidak hanya Ashley Eckstein yang tampil memukau, beberapa bintang lain juga mengguncang San Diego Convention Center dengan mempromosikan kultur terbaru dalam dunia komik.



Gal Gadot berada di lokasi untuk pemutaran perdana trailer film Wonder Woman. Sedangkan Brie Larson diturunkan menjadi Kapten Marvel yang baru.



US MAGAZINE | NIA PRATIWI



