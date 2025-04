Menjadi Orang Tua Tunggal Ala Britney Spears

TEMPO.CO, Jakarta - Di hadapan media maupun diatas panggung, penyanyi pop asal Amerika Serikat, Britney Spears boleh saja terlihat glamor dan energik setiap saat. Namun, bagi kedua putranya, Sean Preston dan Jayden James, ia hanyalah seorang ibu yang selalu menyayangi anak-anaknya.



"Aku selalu mengutamakan anak-anak. Selalu," katanya saat diwawancarai oleh People beberapa waktu lalu.



Ia melanjutkan, tak ada yang lebih berharga daripada menjadi seorang ibu dan menyaksikan anak-anaknya tumbuh menjadi dewasa.



"Aku sangat beruntung karena aku mendapatkan pengalaman hidup yang luar biasa bersama mereka berdua," lanjut mantan kekasih penyanyi dan aktor Justin Timberlake tersebut.



Meski telah bercerai dengan Kevin Federline pada 2007, pelantun Baby One More Time ini tetap memberi ruang khusus mantan suaminya tersebut untuk melakukan kegiatan bersama kedua buah hatinya meski dirinya mengatakan hal itu tak selalu mudah.



"(Sebagai orang tua tunggal), pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi tantangan tersendiri. Aku selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik seperti mencocokkan jadwal kapanpun jika bisa," kata dia.



Hal ini mungkin bisa dilihat dari unggahan foto maupun video di akun instagram miliknya. Ia sering sekali menghabiskan waktu dengan kedua buah hatinya tersebut.



"Aku senang melihat mereka berolah raga atau hanya sekedar berlari-lari dengan mereka. Kami bersenang-senang bersama. Kami senang bermain di pantai bersana," kata Britney.



"Aku selalu mengajarkan mereka kalau kebahagan itu datangnya dari dalam hati," katanya.



ET ONLINE | DINI TEJA