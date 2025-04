Menjajal Menu Salted Egg di Dua Restoran Jakarta

TEMPO.CO , Jakarta - Menu Restoran yang memasang menu saus telur asin atau salted egg tengah menjadi buruan para pencinta makanan. Rasa asin dari saus yang dipadukan dengan makanan utama, seperti nasi, ayam goreng tepung, atau ikan dori, disertai telur mata sapi, membuat banyak orang tergoda untuk mencicipinya. Salah satu pelopor menu saus telur asin di Indonesia adalah restoran Salt Inc.

Restoran Salt Inc berdiri Februari 2017 di Taman Ratu, Jakarta Barat. "Kami yang pertama bikin saus telur asin creamy yang seperti ini," klaim pemilik Salt Inc, Prescilla Anggoro, saat ditemui di gerai Salt Inc di Taman Ratu, Rabu, 25/10, lalu.