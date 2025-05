Menulis Indah ala Kaligrafina

TEMPO.CO, Jakarta -Belajar kaligrafi dan lettering bersama di Indonesia. Itulah semangat yang diusung Komunitas Kaligrafina saat pertama kali dibentuk pada Oktober tahun lalu. Alasannya cukup sederhana: banyak orang menyukai seni menulis indah tapi tak ada komunitas yang bisa merangkul dan mempertemukan mereka. Walhasil, kehadiran Kaligrafina bak oasis bagi para penggemar menulis indah.



Tengok saja kegiatan Pen Meet Up yang digelar komunitas ini pada Ahad dua pekan lalu di Urban Kitchen Pacific Place, Jakarta. Sekitar 40 peserta hadir. Biasanya yang ikut Pen Meet Up 20-30 orang saja,” ujar Prafitriani Respatiningtyas, salah satu pendiri Kaligrafina, kepada Tempo, pekan lalu.



Pen Meet Up dihelat dua bulan sekali. Dalam pertemuan terakhir 2015 itu, mereka mengangkat tema “Watercolor Lettering”. Peserta yang hadir, menurut Fitri, memang banyak yang baru, tapi tak jadi masalah. Justru tambah seru. Kegiatan yang dimulai sejak pukul tiga sore itu baru selesai pukul 10 malam. Ini rekor. Maklum, biasanya pertemuan hanya berlangsung sekitar empat jam.



Hari itu, Muli Ong, pembimbing Watercolor Lettering, begitu telaten menjawab setiap pertanyaan peserta soal teknik membuat kaligrafi, atau seni menulis dengan cat air. Para peserta sangat antusias. Satu orang bisa menghabiskan berlembar-lembar kertas untuk berkarya. Terakhir, ada acara bertukar karya. Surprise…. Banyak yang tak menyangka karyanya akan ditukar dengan karya sesama peserta.



Untuk ikut kegiatan ini, peserta harus membawa alat-alat gambar dan mewarnai sendiri. Tak tertutup kemungkinan juga, saling pinjam dengan yang lain. Suasana kegiatan begitu cair, meski awalnya masih ada yang rikuh karena belum saling mengenal. “Biasanya jadi cair sendiri begitu buka alat tulis masing-masing dan mulai berkarya,” tutur Fitri.





Suasana semacam inilah yang memang diharapkan Fitri sebagai penyuka seni kaligrafi dan hand lettering. Bisa belajar bersama dan berbagi pengalaman satu sama lain.



Fitri belajar seni kaligrafi dan lettering secara otodidak sejak 2013. Perempuan lulusan Akademi Sekretaris LPK Tarakanita itu pun mulai mencari keberadaan komunitas kaligrafi di Jakarta. Hasilnya, nihil. Akhirnya, ia mengajak kawannya, Erwin Indrawan, desainer dan penyuka seni kaligrafi, untuk membentuk sebuah wadah bagi pencinta kaligrafi dan hand lettering. Sering melakukan latihan bersama, lantas mengunggahnya di Instagram, lama-kelamaan bertemulah mereka dengan orang-orang yang memiliki hobi serupa. “Meski domisili di Jakarta, orang Makassar yang pertama kali kami kenal,” ujar Erwin.



Sebagai lulusan sekolah seni, Erwin merasa beruntung karena tangannya cukup terlatih untuk bermain pena, kuas, atau membuat deretan huruf serta kata-kata dengan berbagai bentuk. “Membuat kaligrafi memang butuh keterampilan tangan, latihan terus-menerus,” ujar Erwin. Kaligrafi dan hand lettering bagi Erwin memberi keasyikan tersendiri.



Kesehariannya menghadap layar komputer sesekali perlu dialihkan dengan menjalani hobi lain agar tak jenuh dengan rutinitas. Salah satunya, itu tadi, menggambar dan menulis dengan tangan, yang disebut Erwin menyeimbangkan hidup. Erwin, juga Fitri, mengaku puas melihat hasil goresannya.“Puas lho melihat tulisan hasil buatan tangan yang enak dilihat,” kata Erwin.



Meski sebenarnya perlu beberapa alat khusus, Erwin melanjutkan, membuat kaligrafi dan hand lettering tak perlu mengeluarkan biaya besar. Yang penting, konsistensi dan ketekunan. Soal alat masih bisa disiasati, karena banyak alat tulis yang bisa jadi sarana pengganti.



Lahir di Jakarta, komunitas Kaligrafina terus berkembang. Koneksi Internet memudahkan Fitri dan Erwin bertemu dengan orang-orang yang memiliki hobi serupa. Kini, beberapa kelompok sudah mulai terbentuk, antara lain di Makassar, Malang, Surabaya, Solo, Bandung, Medan, bahkan Timika. Tak aneh, belakangan Erwin dan Fitri sibuk berkeliling kota untuk bertemu dan berbagi pengalaman.

AISHA