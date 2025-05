Menyesap Cokelat Perancis di Senopati

TEMPO.CO, Jakarta - Dari luar, Amber Chocolate and Bar terlihat mewah dan manis, dengan eksterior yang didominasi warna putih. Lantai satu restoran di Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ini berkesan feminin berkat perabot bergaya vintage minimalis dan balutan warna warna pastel. Tampilannya sejuk dan perlahan mencairkan saraf yang kaku setelah bekerja seharian.



Dibuka 23 Desember tahun lalu, Amber langsung jadi buah bibir di media sosial. Tak cuma interiornya yang panen pujian, tapi juga penganan dan minuman utama yang ditawarkan, yakni cokelat. Ya, cokelat memang semakin nge-hits sebagai bahan makanan maupun minuman di Jakarta. Setahun terakhir, banyak kedai cokelat bermunculan, baik yang memasok dari petani lokal maupun impor.



Ini juga yang mendasari grup Mount Scopus melahirkan Amber Chocolate and Bar, setelah sebelumnya perusahaan milik Lal De Silva itu sukses membesarkan The Harvest, Negev, Chateau Blanc, dan Balboni. “Bisa dibilang, kami adalah restoran cokelat kelas atas yang menawarkan olahan cokelat premium,” kata supervisor Amber, Bayu Segara, seperti ditulis Koran Tempo, Kamis, 12 Februari 2015.



Dari daftar menu, kita akan tahu bahwa cokelat Amber diambil dari Tain L’Hermitage. Sejak 1922, kota di Perancis itu menghasilkan cokelat premium berharga mahal, berlabel Valrhona. Yang membuat Varlhona spesial, karena cokelatnya dibikin hanya dari lemak kakao, tanpa sedikit pun minyak nabati di dalamnya.



Restoran ini punya tiga lantai dengan konsep berbeda. Lantai satu disebut pastry boutique karena menjajakan olahan kue, roti, dan macaron, di ruangan yang fancy dan mewah bergaya victorian. Naik satu lantai, suasananya jauh berbeda. Lantai dua yang merupakan restoran masakan internasional, adalah favorit kami karena menawarkan konsep perpustakaan dengan interior serbakayu.



Adapun lantai tiga adalah sky lounge bergaya industrial. Memang interiornya tidak seoke sky lounge lain di Jakarta, tapi suasananya cukup asyik. Sky lounge Amber punya dua area, dalam dan luar ruangan. Adanya dua jenis ruangan ini disebut Bayu untuk menyiasati cuaca. “Kalau tiba-tiba hujan, tamu tinggal bergeser ke dalam,” ujarnya.



Lounge luar ruangan Amber kalah menarik dibandingkan yang di dalam. Itu karena area luar ruangannya terlalu sempit dengan sofa yang membuat posisi duduk kita serba salah. Tapi, jangan buru-buru kecewa. Tengok dulu rooftop Amber yang bisa kita sambangi via tangga di area belakang lounge. Dari situ, kita bisa menikmati langit Jakarta lengkap dengan deretan gedung pencakar langitnya. Sempurna dengan ditemani secangkir coklat hangat.



ISMA SAVITRI