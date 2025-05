Meski Jatuh di Atas Catwalk, Bella Hadid Tetap Tersenyum

TEMPO.CO, Jakarta - Model Bella Hadid jatuh saat berjalan di atas catwalk dalam balutan gaun desainer Michael Kors di New York Fashion Week, Rabu 15 September waktu setempat. Dia terjatuh karena mamakai platform berwarna hitam setinggi 6 inci.



Dalam fashion show tersebut, model Kendall Jenner, Joan Smalls, dan Romee Strijd juga berjalan di atas catwalk yang sama tanpa hambatan. Sementara di deretan bangku penonton tampak hadir aktris Emily Blunt dan Sienna Miller, serta editor Vogue Anna Wintour.



Adik supermodel Gigi Hadid itu memamerkan gaun hitam berpayet sepanjang lutut, dengan ruffles pada bagian lengan dan sisi tubuhnya. Dilengkapi dengan ikat pinggang yang lebar memamerkan pinggangnya yang ramping.



Sepatunya cukup besar sehingga menyebabkannya jatuh. Sepatu hitam itu memiliki tampilan retro dramatis khas tahun 1990, dengan tali pada pergelangan kaki yang lebar dan platform yang tinggi. Selain sepatu, langkah yang panjang juga bisa jadi penyebab lain.



Kekasih The Weeknd ini jatuh saat berputar di ujung catwalk. Meski jatuh, Bella terlihat dapat mengendalikan suasana. Sambil sedikit tertawa dia berusaha mengangkat tubuhnya dan menyelesaikan tugas. Kejadian ini tentu mengejutkan penonton fashion show tersebut.



Setelah show, Bella memposting sebuah video sebelum dia jatuh di akun Instagramnya. “Terima kasih sudah mengundang saya @michaelkors @johndavidpfeiffer “, tulisnya. Sementara di akun Snapchatnya, dia menunjukkan pergelangan kakinya terluka.



Bella salah satu wajah baru di dunia modeling. Sebelumnya dia menekuni olahraga berkuda, sebelum akhirnya dia berhenti karena didiagnosis menderita penyakit Lyme. Ibunya, Yolanda Foster, bintang serial The Real Housewives of Beverly Hills juga menderita penyakit Lyme. Belum diketahui jatuhnya Bella terkait dengan penyakit Lyme atau tidak.Tapi, salah satu gejalanya adalah kelelahan.



