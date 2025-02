Michelin Guide Merilis 77 Restoran Bib Gourmand di Seoul dan Busan

TEMPO.CO , Jakarta - Jelang peluncuran Michelin Guide Seoul & Busan 2025 pada 27 Februari 2025, pilihan Bib Gourmand untuk Seoul dan Busan juga diumumkan. Bib Gourmand, yang mulai diperkenalkan tahun 1997, merupakan kurasi restoran yang menawarkan pengalaman kuliner di bawah 45 ribu won atau sekitar Rp 514,180 per orang.

Dilansir dari laman Korea Times, sepuluh restoran baru di Seoul tersebut mencakup restoran sup Korea seperti Gomtang Lab dan Neungdong Minari, yang khusus menawarkan hidangan gomtang atau sup tulang sapi. Mipildam, yang menjual mandu-guk atau sup pangsit buatan tangan, serta restoran Cina Korea ALT.a, yang hanya menggunakan bahan-bahan nabati.