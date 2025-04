TEMPO.CO, Jakarta - Liburan Idul Adha, sepertinya hidangan dari daging kambing ada di mana-mana. Agar tak bosan, coba hidangan khas Jepang yang dibuat dengan teknik memasak a la Prancis ini. Hidangan yang ditawarkan oleh restoran Momozen yang terletak di lantai 46 The Plaza, Jakarta.



Makanan fusion restoran ini dibuat oleh selebriti chef Sho Naganuma yang sudah berkecimpung selama hampir dua dekade.



Pria yang awalnya jadi chef sushi di Kappou, Washington DC, AS melebarkan sayap ke restoran Hide Yamamoto Singapura, memiliki program TV di Asian Food Channel hingga jadi konsultan restoran di Jepang, Singapura dan Indonesia.



Anda bisa menikmati tempura Foie Gras Corn yang terbuat dari hati angsa, jagung dan jamur truffle. Foie gras disandingkan dengan jagung untuk menjaga bentuk tempura.



Hokkaido Hotate Carpaccio

Disajikan di piring panjang, hidangan ini terdiri atas kerang, kiwi, kyuri, umami ponzu dan mango chilli. Tiram yang diimpor dari Hokkaido, daerah di Jepang yang identik dengan seafood, terasa lezat tanpa ada rasa amis tersisa sedikit pun.



Surume Ika

Masakan yang tampilannya mirip kentang goreng itu dibuat dari daging cumi-cumi dipadu mayones, shoyu dan ichimi.



Tomorokoshi Potage

Sup krim jagung dengan isian kembang kol dan bubuk nori. Potongan jagungnya terasa segar, benar-benar terasa seperti sup jagung yang dibuat dari nol di dapur, bukan versi kalengan.



Truffle Donabe Gohan

Nasi Jepang yang baru dibuat saat dipesan untuk menjaga citarasa segar ini dimasak dengan dashi Jepang. Irisan jamur truffle menambah aroma nikmat nasi yang disajikan di dalam pot tanah liat.



Baby Chic Truffle Rice

Nasi mentega dengan jamur truffle yang harum dimasukkan ke dalam daging ayam muda. Rasa asin, gurih dan smokey menyeruak di mulut saat nasi yang disajikan dalam 40 menit ini dikunyah. Daging ayamnya pun terasa lembut saat digigit.



Yuba Frog

Dibuat dari kaki katak, mayones hitam, puree bawang putih dan coulis bayam. Yuba Frog disajikan dalam bentuk gorengan bulat dengan kaki katak, setipis tusuk gigi, mencuat di atasnya.



Charcoal Grilled Gyu Tongue

Lidah sapi yang dipanggang selama 3600 detik dengan karashi mustard. Dagingnya terasalembut dan juicy saat dimakan.



Restoran dengan jendela besar yang menampilkan pemandangan Jakarta dari ketinggian 200 meter ini menawarkan konsep interior khas Jepang yang memadukan elemen tanah, batu, tumbuhan, kayu dan api.



Bila restoran Jepang terkesan lebih homey dengan langit-langit yang pendek, restoran ini menawarkan kesan elegan dengan langit-langit yang tinggi sehingga tampak lebih lapang.



Momozen beroperasi setiap hari selama makan siang pukul 12.00 - 15.00 WIB dan makan malam pukul 18.00 - 22.30 WIB.



ANTARA