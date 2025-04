Morfosia, Perpaduan Seni Instalasi dan Aroma dalam Pengalaman Imersif

TEMPO.CO, Jakarta - Brand parfum asal Indonesia SAFF & Co merilis Morfosia: Caress of the Hubris—sebuah instalasi seni yang menghadirkan pengalaman imersif melalui perpaduan visual dan aroma. “Kami menghadirkan parfum, bukan hanya sebagai produk indera penciuman, tapi juga sebagai pengalaman emosional yang menyentuh seluruh indera,” ujar Co-Founder SAFF & Co Santi Tan dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada Jumat 18 April 2025.