MRCCC Run For Hope 2025, Ajak Pelari Tingkatkan Kesadaran Deteksi Dini Kanker

TEMPO.CO , Jakarta - CEO & Deputy President Director PT Siloam International Hospitals Tbk., Caroline Riady mengajak masyarakat untuk memberikan semangat kepada saudara mereka yang masih menjalankan pengobatan kanker . Ia pun mengajak untuk ikut mendukung para penyintas penyakit tersebut. "Tahun ini, MRCCC kembali mengadakan MRCCC Run For Hope untuk mengajak seluruh masyarakat berlari dan memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang masih menjalankan pengobatan kanker," katanya dalam acara MRCC Run for Hope 2025 pada Ahad 9 Februari 2025.

Sebelumnya, dalam rangka menyambut Hari Kanker Sedunia 2025, MRCCC Siloam Hospitals Semanggi menyelenggarakan MRCCC Run For Hope (MRCCC RFH) 2025. Ajang Fun Run 1 kilometer dan 5 kilometer ini digelar pada Minggu, 9 Februari 2025, dengan tema ‘Remembering Cancer Warriors’. Kegiatan ini diikuti oleh total 3.165 peserta. Peserta tersebut terdiri dari 3.000 peserta kategori 5 kilometer yaitu dari berbagai komunitas olahraga lari, dan masyarakat umum, serta 165 peserta kategori 1K dari komunitas pejuang kanker dan penyintas. Kegiatan MRCCC RFH 2025 ini start dan finish di Senayan Park, Jakarta Selatan.

MRCCC RFH 2025 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini kanker, mendukung para pejuang kanker agar tetap hidup sehat dan produktif, serta mempromosikan solidaritas dan gaya hidup sehat kepada masyarakat luas. Sebelumnya, MRCCC Siloam Hospitals telah menyelenggarakan MRCCC RUN FOR HOPE sebanyak tiga kali. Event MRCCC RFH terakhir diadakan pada 15 Oktober 2023, bertepatan dengan Bulan Kesadaran Kanker Payudara. Bertujuan memperluas dampak kegiatan ini agar tidak terbatas pada satu jenis kanker, MRCCC RFH ke-4 diadakan pada 9 Februari 2025, atau masih dalam rangka peringatan Hari Kanker Sedunia yang jatuh setiap tanggal 4 Februari.

MRCCC RFH 2025 juga menjadi wadah untuk menunjukkan solidaritas kepada para pejuang kanker. Bagi para peserta, acara ini menghadirkan sejumlah pengalaman bermakna, seperti 1K Run yang dilakukan oleh para pejuang kanker. Setiap peserta juga mengenakan Race BIB yang hanya tidak bertuliskan informasi pelari, namun juga bertuliskan “I’m Running for [Nama]”. Aksi ini sebagai bentuk dedikasi dan dukungan kepada pejuang kanker atau orang terkasih. Selain itu, terdapat wall of warriors untuk menempelkan foto serta pesan dukungan kepada pejuang kanker.

Pada World Cancer Day 2025, The Union for International Cancer Control (UICC) telah menetapkan tema ‘United by Unique’ untuk menekankan bahwa setiap individu pejuang kanker memiliki pengalaman unik dalam perjuangan melawan penyakit kanker. Namun melalui kebersamaan, perjuangan melawan kanker menjadi lebih kuat.