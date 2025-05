Musik Pengaruhi Hubungan Seks Seseorang, Ini Penjelasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Studi terbaru bertajuk "Music Makes it Home" yang dijalankan pionir suara Sonos, didukung Apple dan Apple Music, mengungkap pengaruh musik terhadap hubungan seks seseorang.



Studi ini melibatkan Daniel J. Levitin, ahli neurosains sekaligus penulis "This is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession". Daniel juga merupakan mantan musisi dan produser musik yang mempelajari efek musik terhadap kemanusiaan selama 20 tahun belakangan ini.



Dilansir Digital Trends, sejak Januari 2016, 30 ribu orang mengikuti survei. Setelah itu dikerucutkan menjadi 30 keluarga yang kemudian diberikan perangkat sistem suara Sonos untuk memutar musik di rumah. Bersama itu diberikan pula Apple Watch untuk memantau detak jantung, gerak dan jumlah kalori yang terbakar sehari-hari.



Sesuai data yang terkumpul, diketahui bahwa keluarga mendengarkan musik secara bersama-sama semakin menguatkan dan menyatukan hubungan.



Keluarga yang mendengarkan musik sehari-hari dilaporkan mengalami pengingkatan kebersamaan sebesar 67 persen. Tak hanya itu, dilaporkan pula bahwa frekuensi seks pasangan turut meningkat dua kali lipat saat mendengarkan musik bersama-sama secara berkala.



Sebagai tambahan, studi ini mengemukakan bahwa mendengar musik di rumah juga membuat 12 persen orang mengalami penurunan rasa gelisah, 24 persen lebih tidak mudah marah dan 25 persen lebih terinspirasi.

TABLOIDBINTANG.COM