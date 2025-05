TEMPO.CO, Jakarta - Wangi khas jamur menyeruak dari gelato putih. Ada aroma spora yang seakan berasal dari dalam tanah di balik rasa manis es krim yang mulai lumer terpapar sinar surya di gerai Three Buns, Senopati, Jakarta Selatan, itu. Meski bangunan gerai ini semi-terbuka, udara tak terlampau panas berkat gelato, semburan angin penyejuk udara, serta kanopi tambahan yang terpasang untuk mengurangi sengatan matahari.



Gelato yang disuguhkan berasal dari olahan jamur truffle. Fungus bernama Tuber melanoprosum itu menjadi hidangan olahan andalan gerai burger berlogo kepala anjing yang baru dibuka tahun lalu tersebut. "Truffle kami pilih karena ini memang sedang musimnya," ujar Adam Penney, Executive Chef Three Buns, kepada Tempo beberapa pekan lalu.



Menurut Adam, jamur truffle adalah barang langka. Di Indonesia, yang beriklim tropis, truffle tidak bisa tumbuh. "Jadinya kami harus mengimpornya dari Australia," ujar Adam. (Baca: Inilah Truffle Alba, Jamur Lezat Berharga Miliaran)



Three Buns tidak hanya mengolah truffle menjadi gelato dan burger bernama Street Truff. Mereka juga menggubahnya menjadi tiga jenis minuman yang hanya disediakan hingga akhir Januari ini. "Itu karena cukup sulit memperoleh truffle di luar musim dingin," katanya. Tiga jenis minuman itu masing-masing bernama Truffle Chocolate Martini, Truffle Pear Martini, dan Truffle Passion.



Yang disebut terakhir sedikit berbeda dibandingkan dua lainnya. Sebab, Truffle Passion menggunakan campuran vodka yang dikocok dengan sari buah segar semacam markisa, nanas, dan sirup vanila. Tak ada rasa pahit vodka. Yang ada hanya rasa segar buah-buahan tropis. "Enggak seperti sedang minum minuman keras," kata Hwee Yee Tan, salah satu pengunjung Three Buns, siang itu.



Namun ketiganya punya satu kesamaan: ada aroma truffle di dalamnya plus sedikit rasa rempah. Aroma itu ternyata berasal dari jamur yang diklaim sebagai salah satu makanan terlezat di dunia ini.



Menu jamur ala Three Buns bisa dibilang sebagai pelopor hidangan truffle di Jakarta, mengingat jenis jamur ini tidak terlalu akrab di telinga sebagian warga Jakarta. Orang Jakarta mungkin lebih akrab dengan jamur kancing, jamur merang, ataupun jamur tiram yang diolah menjadi berbagai macam masakan hingga kudapan.



Untuk mencicipi jamur truffle, Anda harus merogoh kocek cukup dalam. Satu set menu Truff It Out, terdiri atas pilihan cocktail rasa jamur, Truffle Mac n Cheese—makaroni bertabur lumeran keju cheddar putih dan rajangan jamur truffle, serta burger jamur Street Truff dihargai Rp 250 ribu.



Namun gelato mereka hanya dibanderol Rp 25 ribu. Sedangkan burger, cocktail, dan Mac N Cheese masing-masing dibanderol Rp 105 ribu, Rp 110 ribu, dan Rp 35 ribu. (Baca: Bahan Makanan Ini Paling Mahal Didunia)



SUBKHAN



Terpopuler:

Erik Meijer : Indonesia Butuh Country Branding

Kelas-kelas Kuliner di Solo

Tiket Murah Lenyap, Harga Paket Wisata Tinggi

Tongkrongan Muda di Pasar Santa Jakarta

Bir Jawa Berkhasiat Melangsingkan Tubuh